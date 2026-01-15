El metro cuadrado subió 0,56 por ciento en diciembre pasado y su costo llegó a 1.994.703,26 pesos. En todo 2025 la suba del metro cuadrado para construir fue del 24,71 por ciento, según difundió la Asociación de Pequeños y Medianos empresarios de la Construcción (Apymeco), en su informe mensual.

Ese incremento mensual en el último mes de 2025 se vio traccionado por un aumento del 0,52% en el rubro de materiales y de un 0,31% en la mano de obra. Con estas cifras, la evolución interanual del índice general cerró el año en un 24,71%, reflejando una marcada desaceleración en comparación con periodos anteriores.

Uno de los datos más llamativos del reporte es la baja del 3,09% en el costo de construcción medido en dólares respecto a noviembre. Actualmente, el valor se sitúa en 1.334,25 U$S/m².

Para Gustavo Marín, presidente de la entidad, el escenario macroeconómico actual “genera condiciones favorables para el ahorro y la inversión. Al ser el valor de venta del metro cuadrado inferior al costo de construcción, la actividad se presenta como una opción rentable”.

CRITICAS A LOS “LÍMITES PARA CONSTRUIR”

Sin embargo, ese optimismo se cruza con una fuerte preocupación del sector. A pesar de los indicadores económicos positivos, el panorama para los desarrolladores y constructores locales se describe como “desalentador”. El foco de conflicto es la Ordenanza Municipal N° 12692/25, la cual, según Apymeco, impactará negativamente en la inversión privada debido a: la baja indiscriminada en los metros cuadrados permitidos para construir; la reducción en las alturas máximas autorizadas para nuevos edificios y la limitación en la cantidad de unidades funcionales que pueden desarrollarse por lote.

Desde la asociación advierten que esas restricciones tendrán una “consecuencia directa en la actividad económica”, amenazando con frenar el ritmo de una industria que, por costos, hoy parece estar en un momento de oportunidad.

MATERIALES

Los mayores aumentos mensuales que hubo en los materiales en diciembre de 2025 fue de los porcelanatos, con un 5,87 por ciento; la rampa vehicular, del 4,25 por ciento y el cemento, con el 3,99 por ciento.

Sobre el cemento, destacaron en la asociación que “el despacho de cemento mostró una baja del 9,7 por ciento respecto del mes anterior y una reducción del 1,8 por ciento respecto del año pasado, lo que puede considerarse una disminución en la actividad de la construcción en el ciclo 2025.

También indicaron que “en diciembre se registró un nuevo acuerdo salarial y se contempló una suba no remunerativa.

En tanto, la evolución mensual del índice general en diciembre fue del 0,56 por ciento, uno de los más bajos del año pasado. Sólo fue superado por el mes de septiembre, en el que se registró un 0,05 por ciento de aumento en el precio del metro cuadrado a construir.

El pico máximo que tuvo el año pasado fue en febrero, cuando se produjo una suba del 3,45 por ciento en el metro cuadrado a construir, según el relevamiento realizado por Apymeco, que lleva un largo tiempo en el registro del movimiento de las variables de la construcción.

Con respecto a la variación mensual por rubro, desde la asociación informaron que el índice más alto fue el de tasas y derechos, que subió un 3,20 por ciento, seguido por la provisión de terceros: equipamiento o instalación que no depende directamente de la empresa a cargo de la construcción y tiene que contratar o comprar un bien o servicio para completar el trabajo de la construcción.

En relación a la evolución internanual del índice general, diciembre fue el mes más bajo, con el 24,71 por ciento. El más alto fue enero del año pasado, con el 51,17 por ciento interanual. El dato marca la desaceleración del precio para construir, a pesar que fue creciendo mes a mes hasta alcanzar casi los 2 millones de pesos el metro cuadrado a construir en la Ciudad. Desde febrero a julio la variación interanual estuvo por encima del 30 por ciento, mientras que desde agosto a diciembre siempre estuvo por encima del 20 por ciento.

Otro dato que sobresale sobre el comportamiento de las variables del precio de la construcción es que el mayor pico de aumento de la mano de obra nuncia alcanzó al punto máximo de suba de los materiales. El mayor incremento en mano de obra fue en febrero de 2025, con el 4,18 por ciento, mientras que en materiales se registró en julio pasado, con el 5,83 por ciento.