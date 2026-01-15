Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

PRIMERA LICITACIÓN 2026

Renovacion de vencimientos pero a tasas de hasta casi 50%

Renovacion de vencimientos pero a tasas de hasta casi 50%

Archivo

15 de Enero de 2026 | 02:16
Edición impresa

La Secretaría de Finanzas logró sortear con éxito el primer desafío del año en pesos al poder refinanciar vencimientos por $9,37 billones, con un nivel de refinanciamiento cercano al 100%, en un contexto de incremento de tasas y aceleración de la inflación.

De todos modos, el costo que tuvo que pagar por ello fue alto: la tasa fija por el plazo más corto, al 27 de febrero próximo, saltó al 49,16% anual.

Ofreció letras capitalizables, bonos ajustados por inflación, otros ajustados al dólar e instrumentos a tasa fija. La preferencia fue por los bonos a tasa fija de plazos más cortos. También se señaló una buena aceptación del TAMAR (M31G6) por $1,45 billones, lo que refleja cobertura ante tasas altas de corto plazo. Los bonos CER mostraron una demanda moderada, mientras que los dólar linked exhibieron bajo apetito.

BONOS Y ACCIONES NO REPUNTAN

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, mientras, cerró ayer en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con resultados negativos.

El S&P Merval cayó 2,8% hasta los 2.950.111,29 puntos. En un panel líder donde predominaron las bajas, Transener marcó la mayor pérdida al promediar una caída de 12,14%. Le siguieron Sociedad Comercial del Plata (-6,34%) y Edenor (-6,03%). Por el lado de las subas, únicamente IRSA (0,2%) y Banco de Valores (0,09%) terminaron en terreno positivo.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en rojo. Edenor (-5,6%) y Galicia (-4,8%) lideraron las pérdidas. Globant (4,2%) y Tenaris (1,7%) lideraron las alzas.

Los títulos públicos cerraron en rojo: el AL30 perdió 0,5% y el AL35 cayó 0,6%; mientras que el Riesgo País subió y cerró en 586 puntos, según la medición de JP Morgan.

 

