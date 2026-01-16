Gremios estatales aceptaron la oferta salarial de la Provincia
Gremios estatales aceptaron la oferta salarial de la Provincia
Salvaje robo en La Plata: golpearon a un vecino y escaparon con dinero
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó
Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri
Descansada mundial: hasta Ben Affleck y Matt Damon se burlaron de Luciano Castro
Argentina formará parte de la nueva misión de la NASA para volver a la Luna
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
Alerta sanitaria: denuncian invasión de ratas en una alcaidía de La Plata
Libros para el verano en La Plata: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Las plazas del centro de la Ciudad, a puro ritmo latino: cómo es la movida de bachata y salsa
Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado
Un informe del Banco Provincia advierte que la inflación podría mantenerse encima del 2% en el primer semestre
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física
AFA: por qué Faroni y su esposa se presentaron de manera anticipada y espontánea ante el juez
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción
Se reunió la mesa política del Gobierno con la reforma laboral como tema principal
Robo al galope: persecución viral a "caballo-chorros" en el Conurbano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Bastian, un niño de 8 años, lucha por su vida tras un choque de frente en La Frontera, Pinamar entre dos UTV y una Amarok. Según las primeras versiones, el pequeño iba en la parte trasera sin cinturón de seguridad.
El vehículo todoterreno era conducido por su padre, quien quedó imputado por “lesiones culposas”. También fueron imputados los demás conductores de los vehículos involucrados.
La medida fue notificada este viernes por la fiscalía interviniente, que continúa con la investigación para determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades de cada una de las partes.
Como parte de ese proceso, los vehículos quedaron secuestrados para la realización de peritajes técnicos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí