Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado

Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado
16 de Enero de 2026 | 16:49

Bastian, un niño de 8 años, lucha por su vida tras un choque de frente en La Frontera, Pinamar entre dos UTV y una Amarok. Según las primeras versiones, el pequeño iba en la parte trasera sin cinturón de seguridad.

El vehículo todoterreno era conducido por su padre, quien quedó imputado por “lesiones culposas”. También fueron imputados los demás conductores de los vehículos involucrados.

La medida fue notificada este viernes por la fiscalía interviniente, que continúa con la investigación para determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades de cada una de las partes.

Como parte de ese proceso, los vehículos quedaron secuestrados para la realización de peritajes técnicos.

