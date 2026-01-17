Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Fue acusado de presuntos delitos sexuales

Julio Iglesias: la caída de otro gigante

A sus 82 años, el cantante vuelve a estar en el foco mediático acusado por abusos en unas denuncias que sacudieron a España y al mundo. “Son absolutamente falsas”, se defendió

Julio Iglesias: la caída de otro gigante

El músico negó las denuncias y dijo que le causan “tristeza” / AP

17 de Enero de 2026 | 01:48
Edición impresa

Julio Iglesias quedó en medio de una tormenta mediática cuando Univisión y elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, en donde los acusaban por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

Ambas mujeres denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas. Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística en cuestión.

Tras días de silencio y especulación mediática, finalmente Iglesias dio la cara y decidió responder a las acusaciones, tildándolas de “absolutamente falsas”. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, indicó el cantante, de 82 años en un comunicado oficial publicado en Instagram.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, destacó el músico, uno de los referentes más importantes de la canción en español.

En su mensaje, Iglesias destacó: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”. En el mismo mensaje, el cantante agradeció el apoyo de “tantas personas queridísimas” y los mensajes de cariño que le hicieron llegar.

De su fama de “latin lover” a la reclusión y las acusaciones

Cautivó a millones de fans con su voz inconfundible, su blanca sonrisa permanente y su tez morena. Con una personalidad avasallante, Iglesias logró poner su nombre en el mapa a través de la música con éxitos inconfundibles como “Gwendolyne”, “Soy un truhán, soy un señor”, “Hey” y “Me olvidé de vivir”.

"Marty Supremo": una película que se lleva todo por delante

Julio, entre el apoyo y las dudas

Eran los 70 y su nombre era sinónimo de sensualidad y carisma, y llegó a equipararse con estrellas como Frank Sinatra posicionándose como el artista latino con más discos vendidos -300 millones-, que lo convirtieron en la voz romántica más cautivante.

Iglesias logró lo impensado por casualidad. La música no fue su primer amor, sino una consecuencia trágica: tras un grave accidente y una terrible enfermedad ósea, tuvo que decirle adiós a su carrera deportiva y comenzó a incursionar en la guitarra, instrumento que le abrió las puertas a un mundo que no había imaginado.

Julio siempre tuvo su fama de “seductor”. De hecho, Fernán Martínez, su exmanager lo describió como “besucón” aunque “nunca” lo vio en “comportamientos agresivos” como los denunciados.

Previo al escándalo actual, el cantante vivía alejado del foco público en sus mansiones en el Caribe junto a su esposa, la exmodelo holandesa Miranda Rijnsburger. Casado dos veces, Julio tuvo ocho hijos, entre ellos el cantante Enrique Iglesias, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler. De su segundo matrimonio, que lleva vigente más de 30 años, el cantante tuvo cinco hijos, siendo las gemelas Victoria y Cristina las más famosas del grupo.

Tras las acusaciones, ninguno de sus hijos hizo declaraciones públicas y la única que mostró su apoyo ante todos fue su esposa, quien en el comunicado que el músico publicó en redes, acotó: “A tu lado, siempre”.

 

Julio, entre el apoyo y las dudas
El músico negó las denuncias y dijo que le causan "tristeza" / AP

“A tu lado, siempre”, le dedicó su esposa, la exmodelo holandesa Miranda Rijnsburger, con quien está en pareja desde hace tres décadas y tiene cinco hijos

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo

La reaparición de Macri tras separarse de Juliana Awada

Desde España aseguran interés por Amondarain

Se busca central y el extremo está en veremos
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Reforma laboral: la estrategia del Gobierno para aprobarla

