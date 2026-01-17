Julio Iglesias: la caída de otro gigante

El músico negó las denuncias y dijo que le causan “tristeza” / AP

Julio Iglesias quedó en medio de una tormenta mediática cuando Univisión y elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, en donde los acusaban por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

Ambas mujeres denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas. Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística en cuestión.

Tras días de silencio y especulación mediática, finalmente Iglesias dio la cara y decidió responder a las acusaciones, tildándolas de “absolutamente falsas”. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, indicó el cantante, de 82 años en un comunicado oficial publicado en Instagram.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, destacó el músico, uno de los referentes más importantes de la canción en español.

En su mensaje, Iglesias destacó: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”. En el mismo mensaje, el cantante agradeció el apoyo de “tantas personas queridísimas” y los mensajes de cariño que le hicieron llegar.

De su fama de “latin lover” a la reclusión y las acusaciones

Cautivó a millones de fans con su voz inconfundible, su blanca sonrisa permanente y su tez morena. Con una personalidad avasallante, Iglesias logró poner su nombre en el mapa a través de la música con éxitos inconfundibles como “Gwendolyne”, “Soy un truhán, soy un señor”, “Hey” y “Me olvidé de vivir”.

Eran los 70 y su nombre era sinónimo de sensualidad y carisma, y llegó a equipararse con estrellas como Frank Sinatra posicionándose como el artista latino con más discos vendidos -300 millones-, que lo convirtieron en la voz romántica más cautivante.

Iglesias logró lo impensado por casualidad. La música no fue su primer amor, sino una consecuencia trágica: tras un grave accidente y una terrible enfermedad ósea, tuvo que decirle adiós a su carrera deportiva y comenzó a incursionar en la guitarra, instrumento que le abrió las puertas a un mundo que no había imaginado.

Julio siempre tuvo su fama de “seductor”. De hecho, Fernán Martínez, su exmanager lo describió como “besucón” aunque “nunca” lo vio en “comportamientos agresivos” como los denunciados.

Previo al escándalo actual, el cantante vivía alejado del foco público en sus mansiones en el Caribe junto a su esposa, la exmodelo holandesa Miranda Rijnsburger. Casado dos veces, Julio tuvo ocho hijos, entre ellos el cantante Enrique Iglesias, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler. De su segundo matrimonio, que lleva vigente más de 30 años, el cantante tuvo cinco hijos, siendo las gemelas Victoria y Cristina las más famosas del grupo.

Tras las acusaciones, ninguno de sus hijos hizo declaraciones públicas y la única que mostró su apoyo ante todos fue su esposa, quien en el comunicado que el músico publicó en redes, acotó: “A tu lado, siempre”.