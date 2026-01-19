Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
19 de Enero de 2026 | 01:17

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 95-67-09. Utilice su sentido común para tomar iniciativas. El dinero llegará en forma inesperada. Trate de ganarle tiempo al tiempo. Felicidad por decisiones importantes.

 

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 73-55-08. Celos y envidias de compañeros de trabajo motivarán enconos que deberá superar con paciencia y comprensión. Superará altibajos económicos y se acercan momentos de fortuna. Se aclara su vida sentimental.

 

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 15-64-88. Buen momento para las actividades que exijan imaginación y buen gusto. Pérdidas por imprudencia: mida bien sus gastos. Hay oposiciones que deberá vencer. Se afirmará felizmente su vida sentimental.

 

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 39-57-45. Surgen preocupaciones a raíz de nuevas ocupaciones novedosas. Confíe en su buen criterio. Contratiempos en su relación familiar que logrará superar. Reconquista momentos felices en el amor.

 

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 09-18-89. Le proponen una buena operación para aumentar sus ingresos: no la desperdicie, actúe sin temor. Posibilidad de complicaciones en las vías respiratorias. Momento crucial en su vida sentimental.

 

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 83-58-21. Cuídese, no se deje cegar por propuestas demasiado atractivas. Recupera su buena relación familiar gracias a una tercera persona. Invitación muy sugestiva. Momentos halagüeños en el amor, armonía total.

 

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 15-06-89. Su sentido previsor evitará provocar inminentes desequilibrios económicos. Momento gratificante gracias a una invitación inesperada. Surgen dudas en sus sentimientos ante la aparición de otra persona.

 

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 03-49-23. Buenas perspectivas para las inversiones. Separa proyectos para llevarlos a cabo. El amor está en un momento de gran calma. Vacilación. Polémicas familiares.

 

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 34-50-12. Será muy aconsejable revisar cuentas y cuidar detalles en los trabajos. Acontecimientos imprevistos traerán soluciones. Problemas en el amor. Tenga más tolerancia con los seres queridos.

 

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 34-50-12. Las firmas o convenios no son aconsejables, máxime si éstos son a largo plazo. No ceda a los arrebatos. Cosas nuevas le interesan y dan alegría. Cautela con familiares. Carta.

 

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 34-50-12. Actúe con realismo en los negocios. Pequeña inversión pero muy afortunada. Buenas oportunidades para los proyectos en pareja. Intermediación interesante. Reanímese ante las soluciones.

 

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 54-30-23. Una inseguridad financiera le impide desarrollar sus negocios. La reconciliación a que aspira está cerca. Tacto en el amor. Audacia en acciones. No se deje estar en cuestiones financieras.

