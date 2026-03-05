La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad
El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA
Presentan el libro “Mujeres pioneras en La Plata. Proyecto Cinco Sabias”
Reclamo por una pérdida de agua que lleva meses y daña las raíces de un árbol
Piden la urgente reparación de un pozo peligroso en calle 17, 62 y diagonal 75
Quejas en Gonnet por zanjas obstruidas y la invasión de roedores
Actividades: cursos de idiomas, las propuestas de los clubes Curuzú Cuatiá y Tricolores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Un peligroso pozo que comenzó el 2 de enero en 17 Nº 1.448, entre 62 y Diagonal 75, ya tiene unos 2 metros de profundidad y el asfalto de alrededor está cediendo”, describió un vecino de la zona, quien agregó: “No puedo sacar el auto de mí garaje. Hice varios reclamos y un expediente en la Municipalidad, pero no ha habido ninguna acción para reparar el problema”.
LE PUEDE INTERESAR
Quejas en Gonnet por zanjas obstruidas y la invasión de roedores
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí