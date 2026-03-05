La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad
El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA
Presentan el libro “Mujeres pioneras en La Plata. Proyecto Cinco Sabias”
Reclamo por una pérdida de agua que lleva meses y daña las raíces de un árbol
Piden la urgente reparación de un pozo peligroso en calle 17, 62 y diagonal 75
Quejas en Gonnet por zanjas obstruidas y la invasión de roedores
Actividades: cursos de idiomas, las propuestas de los clubes Curuzú Cuatiá y Tricolores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata halló al acusado penalmente responsable por el homicidio en ocasión de robo de la nena. La pena y sus fundamentos se conocerán el lunes 16 de marzo
Apenas pasadas las 10 de la mañana, en la sala del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, ubicado en 7 entre 524 y 525, llegó la hora de la verdad. Con un adelanto de veredicto breve y sin lectura de fundamentos, los jueces declararon culpable a T. G. por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada el 25 de febrero de 2025 durante un brutal robo en Altos de San Lorenzo.
El fallo fue dictado por los magistrados Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, quienes consideraron al joven -hoy de 18 años- coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Fuentes precisaron que fue hallado culpable como coautor de los hechos que tuvieron como víctimas a Kim y a su madre, Florencia. No hubo en esta instancia referencias a la materialidad ilícita ni a la modalidad de ejecución de la pena: esos puntos quedarán para el 16 de marzo, cuando se conozcan los fundamentos completos y el monto de la condena.
La audiencia se desarrolló a puertas cerradas, bajo las reglas del fuero juvenil, ya que al momento del hecho el acusado tenía 17 años. Ayer también se hizo presente Marcos Gómez, padre de la víctima, quien siguió cada instancia del proceso con visible conmoción. El juicio había comenzado el 18 de febrero y atravesó testimonios estremecedores, entre ellos el de la madre de la niña, que debió revivir el asalto y la huida que terminó con Kim arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto robado.
En los alegatos, la fiscal Mercedes Catani solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión por homicidio en ocasión de robo y robo en poblado y en banda en concurso real, una de las escalas más altas previstas para el delito. La defensa, en cambio, sostuvo que se trató de un homicidio culposo, sin intención de matar, y pidió 7 años.
Tras el veredicto, el abogado de la familia, Jorge Bru, confirmó el alcance de la decisión. “El imputado ha sido declarado coautor penalmente responsable del delito que se le imputa”, explicó, y aclaró que recién el 16 de marzo se conocerán los fundamentos y el monto de la pena. “Esperamos una condena importante, en los términos que pidió la fiscalía”, anticipó.
Bru también subrayó que aún no está definido el destino inmediato del condenado ni bajo qué modalidad cumplirá la pena. Al tratarse de un hecho cometido cuando era menor, la ejecución deberá ajustarse al régimen penal juvenil, aunque hoy ya sea mayor de edad. “Las cuestiones vinculadas a la ejecución de la pena serán determinadas por el tribunal”, indicó ante la prensa.
LE PUEDE INTERESAR
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
LE PUEDE INTERESAR
La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil
Sobre el otro adolescente implicado -que tenía 14 años al momento del crimen- recordó que fue declarado inimputable y que la reciente reforma del régimen penal juvenil no puede aplicarse retroactivamente. Bru amplió el mensaje más allá del expediente judicial y apuntó a una responsabilidad colectiva. “Esto tiene que servir para que los dirigentes dejen de echarse culpas. Hay que recuperar la educación, la cultura, y evitar que los chicos estén expuestos a estas barbaridades, ni de un lado ni del otro”.
Mientras la familia aguarda la audiencia del próximo 16 de marzo, que fijará años y fundamentos, el veredicto marcó un punto de inflexión en una causa que conmovió a todo un país. “Más allá de la pena, la familia está condenada a perpetua”, resumió Bru, en una frase que sintetiza el dolor que atraviesa a los padres de Kim desde aquella jornada trágica.
En tanto el letrado cerró con una reflexión: “El mundo cambió. Los chicos de 14 años de hoy no son los de hace 20 años. Si las cosas se hubieran hecho como corresponde, esto no habría pasado”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí