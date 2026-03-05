Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato

Apenas pasadas las 10 de la mañana, en la sala del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, ubicado en 7 entre 524 y 525, llegó la hora de la verdad. Con un adelanto de veredicto breve y sin lectura de fundamentos, los jueces declararon culpable a T. G. por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada el 25 de febrero de 2025 durante un brutal robo en Altos de San Lorenzo.

El fallo fue dictado por los magistrados Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, quienes consideraron al joven -hoy de 18 años- coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Fuentes precisaron que fue hallado culpable como coautor de los hechos que tuvieron como víctimas a Kim y a su madre, Florencia. No hubo en esta instancia referencias a la materialidad ilícita ni a la modalidad de ejecución de la pena: esos puntos quedarán para el 16 de marzo, cuando se conozcan los fundamentos completos y el monto de la condena.

La audiencia se desarrolló a puertas cerradas, bajo las reglas del fuero juvenil, ya que al momento del hecho el acusado tenía 17 años. Ayer también se hizo presente Marcos Gómez, padre de la víctima, quien siguió cada instancia del proceso con visible conmoción. El juicio había comenzado el 18 de febrero y atravesó testimonios estremecedores, entre ellos el de la madre de la niña, que debió revivir el asalto y la huida que terminó con Kim arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto robado.

En los alegatos, la fiscal Mercedes Catani solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión por homicidio en ocasión de robo y robo en poblado y en banda en concurso real, una de las escalas más altas previstas para el delito. La defensa, en cambio, sostuvo que se trató de un homicidio culposo, sin intención de matar, y pidió 7 años.

Tras el veredicto, el abogado de la familia, Jorge Bru, confirmó el alcance de la decisión. “El imputado ha sido declarado coautor penalmente responsable del delito que se le imputa”, explicó, y aclaró que recién el 16 de marzo se conocerán los fundamentos y el monto de la pena. “Esperamos una condena importante, en los términos que pidió la fiscalía”, anticipó.

Bru también subrayó que aún no está definido el destino inmediato del condenado ni bajo qué modalidad cumplirá la pena. Al tratarse de un hecho cometido cuando era menor, la ejecución deberá ajustarse al régimen penal juvenil, aunque hoy ya sea mayor de edad. “Las cuestiones vinculadas a la ejecución de la pena serán determinadas por el tribunal”, indicó ante la prensa.

Sobre el otro adolescente implicado -que tenía 14 años al momento del crimen- recordó que fue declarado inimputable y que la reciente reforma del régimen penal juvenil no puede aplicarse retroactivamente. Bru amplió el mensaje más allá del expediente judicial y apuntó a una responsabilidad colectiva. “Esto tiene que servir para que los dirigentes dejen de echarse culpas. Hay que recuperar la educación, la cultura, y evitar que los chicos estén expuestos a estas barbaridades, ni de un lado ni del otro”.

Mientras la familia aguarda la audiencia del próximo 16 de marzo, que fijará años y fundamentos, el veredicto marcó un punto de inflexión en una causa que conmovió a todo un país. “Más allá de la pena, la familia está condenada a perpetua”, resumió Bru, en una frase que sintetiza el dolor que atraviesa a los padres de Kim desde aquella jornada trágica.

En tanto el letrado cerró con una reflexión: “El mundo cambió. Los chicos de 14 años de hoy no son los de hace 20 años. Si las cosas se hubieran hecho como corresponde, esto no habría pasado”.