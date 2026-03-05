Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Se trata de uno de los adolescentes involucrados en el robo que culminó con la pequeña arrastrada bajo el vehículo

Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata halló al acusado penalmente responsable por el homicidio en ocasión de robo de la nena. La pena y sus fundamentos se conocerán el lunes 16 de marzo

Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato

KIM GÓMEZ

5 de Marzo de 2026 | 02:15
Edición impresa

Apenas pasadas las 10 de la mañana, en la sala del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, ubicado en 7 entre 524 y 525, llegó la hora de la verdad. Con un adelanto de veredicto breve y sin lectura de fundamentos, los jueces declararon culpable a T. G. por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada el 25 de febrero de 2025 durante un brutal robo en Altos de San Lorenzo.

El fallo fue dictado por los magistrados Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, quienes consideraron al joven -hoy de 18 años- coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Fuentes precisaron que fue hallado culpable como coautor de los hechos que tuvieron como víctimas a Kim y a su madre, Florencia. No hubo en esta instancia referencias a la materialidad ilícita ni a la modalidad de ejecución de la pena: esos puntos quedarán para el 16 de marzo, cuando se conozcan los fundamentos completos y el monto de la condena.

La audiencia se desarrolló a puertas cerradas, bajo las reglas del fuero juvenil, ya que al momento del hecho el acusado tenía 17 años. Ayer también se hizo presente Marcos Gómez, padre de la víctima, quien siguió cada instancia del proceso con visible conmoción. El juicio había comenzado el 18 de febrero y atravesó testimonios estremecedores, entre ellos el de la madre de la niña, que debió revivir el asalto y la huida que terminó con Kim arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto robado.

En los alegatos, la fiscal Mercedes Catani solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión por homicidio en ocasión de robo y robo en poblado y en banda en concurso real, una de las escalas más altas previstas para el delito. La defensa, en cambio, sostuvo que se trató de un homicidio culposo, sin intención de matar, y pidió 7 años.

Tras el veredicto, el abogado de la familia, Jorge Bru, confirmó el alcance de la decisión. “El imputado ha sido declarado coautor penalmente responsable del delito que se le imputa”, explicó, y aclaró que recién el 16 de marzo se conocerán los fundamentos y el monto de la pena. “Esperamos una condena importante, en los términos que pidió la fiscalía”, anticipó.

Bru también subrayó que aún no está definido el destino inmediato del condenado ni bajo qué modalidad cumplirá la pena. Al tratarse de un hecho cometido cuando era menor, la ejecución deberá ajustarse al régimen penal juvenil, aunque hoy ya sea mayor de edad. “Las cuestiones vinculadas a la ejecución de la pena serán determinadas por el tribunal”, indicó ante la prensa.

LE PUEDE INTERESAR

Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave

LE PUEDE INTERESAR

La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil

Sobre el otro adolescente implicado -que tenía 14 años al momento del crimen- recordó que fue declarado inimputable y que la reciente reforma del régimen penal juvenil no puede aplicarse retroactivamente. Bru amplió el mensaje más allá del expediente judicial y apuntó a una responsabilidad colectiva. “Esto tiene que servir para que los dirigentes dejen de echarse culpas. Hay que recuperar la educación, la cultura, y evitar que los chicos estén expuestos a estas barbaridades, ni de un lado ni del otro”.

Mientras la familia aguarda la audiencia del próximo 16 de marzo, que fijará años y fundamentos, el veredicto marcó un punto de inflexión en una causa que conmovió a todo un país. “Más allá de la pena, la familia está condenada a perpetua”, resumió Bru, en una frase que sintetiza el dolor que atraviesa a los padres de Kim desde aquella jornada trágica.

En tanto el letrado cerró con una reflexión: “El mundo cambió. Los chicos de 14 años de hoy no son los de hace 20 años. Si las cosas se hubieran hecho como corresponde, esto no habría pasado”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“¿Y la familia del chico? Criaron a un monstruo”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Anacleto y una idea que en la AFA no cayó bien

Arranca el Concejo platense con polémica y más de 300 expedientes

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

La lesión de Di María, el motivo de una demora

O’Higgins se ilusiona con pasar a los grupos de la Copa y podría enfrentar al Pincha o Boca
Últimas noticias de Policiales

Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave

La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil

Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso

Arrestan a un empleado del Hogar del Padre Cajade
La Ciudad
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro
Espectáculos
“¡La novia!”: amores y monstruos
Paramount compra a Warner: ¿cambia Hollywood para siempre?
Cibrián repone el musical que rompió los esquemas
¿Se viene la primera película de “Game of Thrones”?
La autora de “Belén” habló de su libro en la Ciudad
Deportes
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
VIDEO. Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
“Es el mejor técnico para este momento del equipo”
Información General
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla