Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad

Luces de alarma empezaron a encenderse en el entramado productivo argentino a partir de casos paradigmáticos como el de Fate. Pero no es el único. En los últimos meses, distintas compañías —tanto pymes como multinacionales— anunciaron cierres, reducciones de personal o el achicamiento de sus operaciones en el país.

“La empresa sigue parada y hoy no tenemos una fecha concreta para retomar la actividad”, comunicaron en los últimos días desde la forestadora Celulosa Argentina. Con sede en Corrientes y 395 empleados, lleva seis meses sin producir, acumula una deuda que supera los $11.000 millones y está en concurso preventivo de acreedores, por lo que el futuro es incierto para sus trabajadores.

Casi en simultáneo se conoció la decisión de la firma Alpek Polyester Argentina de cerrar su planta de reciclaje Ecopek, ubicada en la localidad bonaerense de Pacheco.

La subsidiaria local del grupo mexicano Alfa, dedicada a la producción de polímeros y resinas PET —que suministra envases a empresas líderes como Coca-Cola— anunció la suspensión de actividades en esa instalación en un contexto de caída de la demanda, ausencia de regulaciones que promuevan el uso de materiales reciclados y una competencia global marcada por la presión de productos provenientes de China.

“Tras una cuidadosa evaluación, Alpek Polyester Argentina ha tomado la difícil decisión de cesar las operaciones de la planta de reciclaje Ecopek a partir del 31 de marzo de 2026”, anunció la compañía, y justificó que “los principales factores que explican esta determinación son la baja demanda que ha sufrido el negocio en los últimos tiempos y la escasa expectativa de recuperación sin un marco regulatorio que incentive el uso de material reciclado, como ocurre en el resto de los países de la región”.

Mientras tanto, “se analiza qué hacer con los 40 trabajadores de Ecopek”: si serán desvinculados o integrados a la empresa madre, Alpek, único productor de PET en la Argentina.

El fenómeno no distingue rubros: desde alimentos a textil y metalúrgico se ven afectados

Otro caso que ganó notoriedad en las últimas semanas fue el del fondo estadounidense Platinum Equity, que activó el proceso de venta de la filial argentina de Urbaser, compañía dedicada a la gestión integral de residuos que opera en el país desde hace casi tres décadas y emplea a unas 3.500 personas. Para estructurar la operación —valuada en hasta 400 millones de euros— ya contrató al Banco Santander y busca potenciales compradores.

No se trata de episodios aislados. La combinación de caída del consumo, aumento de costos, retracción del crédito y apertura de importaciones está golpeando con fuerza a la industria y al comercio. Según distintos relevamientos, desde la asunción de Javier Milei una veintena de empresas con capitales extranjeros abandonaron o anunciaron su salida de la Argentina.

En este marco, algunas cerraron plantas específicas y concentraron la producción en otras locaciones; otras optaron por importar productos terminados en lugar de fabricarlos localmente. Son movimientos que impactan directamente en el empleo y en las economías regionales donde esas industrias eran actores centrales.

El fenómeno no distingue sectores. Desde la manufactura y la alimentación hasta el rubro textil y metalúrgico, las dificultades para sostener márgenes de ganancia se traducen en suspensiones, despidos y, en casos extremos, el cierre definitivo de plantas.

Cada cierre no solo implica la pérdida de puestos de trabajo directos, sino también un efecto en cadena sobre proveedores, transportistas y comercios vinculados a la actividad industrial.

En este contexto, las cámaras empresarias advierten que la falta de previsibilidad y el desplome de la demanda interna generan un escenario complejo para planificar inversiones o mantener estructuras productivas.

EL IMPACTO EN LA PROVINCIA

Entre los distritos más afectados aparece la provincia de Buenos Aires. Según datos recientes, más de 5.800 empresas dejaron de operar en los últimos dos años, en un escenario marcado por la retracción del consumo y el encarecimiento de los costos fijos. El conurbano bonaerense, con fuerte presencia de pymes industriales, concentra buena parte de estos cierres.

Los sectores más golpeados incluyen pequeñas y medianas industrias manufactureras, metalúrgicas, textiles, de calzado, talleres y comercios minoristas que no lograron sostener la caída en las ventas.

Mientras desde el Gobierno nacional y el propio Presidente argumentan que el proceso responde a un reordenamiento estructural de la economía para lograr estabilidad y bajar la inflación, empresarios y sindicatos alertan que el costo del ajuste recae con especial fuerza sobre el entramado productivo.

Y, como advierten intendentes y cámaras locales, esto tiene consecuencias sociales directas: más desempleo implica menor circulación de dinero en los barrios y mayor presión sobre la asistencia estatal.