Tapia gana tiempo en una causa por evasión

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, que debía declarar hoy en una causa por presunta evasión, logró postergar su indagatoria una semana más, para el jueves 12 de marzo.

Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes de la AFA son investigados por el juez en lo penal económico Diego Amarante a partir de una denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se los acusa de una retención indebida de tributos y aportes previsionales superior a los 19.000 millones de pesos. Según se supo, buena parte de esa deuda ya fue saldada por la AFA, aunque por fuera del plazo legal de 30 días, por lo que podría constituir un delito.

Según distintas fuentes al tanto de la investigación, el juez Amarante concedió la postergación de la cita judicial luego de que Tapia cambiara de abogados en las últimas horas.

El aplazamiento ocurrió un día después de que el magistrado rechazara por “improcedente” una maniobra de Tapia para suspender su declaración.

Ese pedido se basó en un planteo que la AFA tiene pendiente de resolución ante la Cámara en lo Penal Económico. Según la entidad, las deudas reclamadas por ARCA ya fueron canceladas, no son exigibles y, además, no existió delito, dado que la ejecución de esas obligaciones fue suspendida.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino.

La sospecha de la Justicia es que la AFA tenía el dinero para saldar sus compromisos ante la ARCA, pero eligió no hacerlo, al menos dentro del plazo legal.

La retención de tributos que se investiga prevé penas que van desde los dos a los seis años de prisión.

Para rechazar la acusación, la mayoría de los clubes de fútbol se encolumnaron detrás de la dirigencia de AFA y resolvieron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, a desarrollarse entre el 5 y el 9 de marzo.

OTRO CASO SENSIBLE

Por otro lado, la Justicia tiene pendiente de resolución un planteo de competencia en otro expediente sensible para la AFA. Es el que tiene que ver con la adquisición de la quinta de Pilar, atribuida a Toviggino.

Como propietarios de ese predio figuran un monotributista y una jubilada, apuntados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA y quienes reclamaron al juez de Campana, Adrián González Charvay, que interviniera ante su colega Marcelo Aguinsky, del fuero penal económico, para que se abstuviera de seguir en la causa por una cuestión de competencia.

González Charvay se hizo eco del pedido y solicitó el caso para su juzgado. La puja terminó en la Cámara Federal de San Martín que resolvió en el mismo sentido y el caso pasó a la Justicia de Campana.

Pero el fiscal de San Martín Carlos Cearras apeló la decisión y ahora es la Sala I de la Casación la que debe definir si el expediente sigue en Campana, como quieren los investigados, o vuelve al fuero Penal Económico.