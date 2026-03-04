Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Faustino Oro, a una partida de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro, a una partida de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia
4 de Marzo de 2026 | 19:16

Escuchar esta nota

El joven Faustino Oro quedó a una sola partida de hacer historia en el ajedrez mundial ya que el prodigio argentino de 12 años sumó este miércoles dos victorias consecutivas en el Aeroflot Open 2026, que se disputa en Moscú. Este jueves, Oro afrontará la ronda final con la posibilidad concreta de convertirse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos.

El pareo de la última ronda determinó que jugará con negras frente al joven gran maestro ruso Aleksey Grebnev (2621), que además, viene invicto en el certamen. Una victoria le permitiría alcanzar la tercera norma y obtener oficialmente el título de Gran Maestro.

Con un ELO de 2526, el adolescente del barrio porteño de San Cristóbal reaccionó tras haber perdido el invicto en la sexta ronda ante el ruso Iván Rozum.

Lejos de acusar el golpe, mostró carácter y precisión en las rondas 7 y 8: primero derrotó con piezas negras al indio Lad Mandar (2334) y luego superó al Maestro Internacional azerí Shiroghlan Talibov (2431), en una exigente partida que se extendió a 60 movimientos.

De esta manera, Oro acumula 5,5 puntos en ocho presentaciones, producto de cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota. Desde enero de 2022, la FIDE exige tres normas para consagrarse GM: dos deben conseguirse en torneos cerrados y una en un abierto.

Oro ya había cumplido con las dos primeras en Madrid, en el torneo Prodigios y Leyendas, y en Buenos Aires, en el Memorial Szmetan-Giardelli. Moscú representa la última escala del desafío.

LE PUEDE INTERESAR

Las diez opciones con el precio más bajo del mercado para acceder al 0KM: cuáles son y cuánto cuestan

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Además de la norma, necesita una performance superior a 2600 en el certamen, donde compiten 52 grandes maestros de distintas federaciones.

Si lo logra antes del 11 de marzo, superará el récord vigente del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó el título con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro lo conseguiría con apenas 12 años, 4 meses y 19 días, en un hito que podría marcar un antes y un después para el ajedrez argentino.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Últimas noticias de Información General

Las diez opciones con el precio más bajo del mercado para acceder al 0KM: cuáles son y cuánto cuestan

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla