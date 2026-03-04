Faustino Oro, a una partida de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas
El joven Faustino Oro quedó a una sola partida de hacer historia en el ajedrez mundial ya que el prodigio argentino de 12 años sumó este miércoles dos victorias consecutivas en el Aeroflot Open 2026, que se disputa en Moscú. Este jueves, Oro afrontará la ronda final con la posibilidad concreta de convertirse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos.
El pareo de la última ronda determinó que jugará con negras frente al joven gran maestro ruso Aleksey Grebnev (2621), que además, viene invicto en el certamen. Una victoria le permitiría alcanzar la tercera norma y obtener oficialmente el título de Gran Maestro.
Con un ELO de 2526, el adolescente del barrio porteño de San Cristóbal reaccionó tras haber perdido el invicto en la sexta ronda ante el ruso Iván Rozum.
Lejos de acusar el golpe, mostró carácter y precisión en las rondas 7 y 8: primero derrotó con piezas negras al indio Lad Mandar (2334) y luego superó al Maestro Internacional azerí Shiroghlan Talibov (2431), en una exigente partida que se extendió a 60 movimientos.
De esta manera, Oro acumula 5,5 puntos en ocho presentaciones, producto de cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota. Desde enero de 2022, la FIDE exige tres normas para consagrarse GM: dos deben conseguirse en torneos cerrados y una en un abierto.
Oro ya había cumplido con las dos primeras en Madrid, en el torneo Prodigios y Leyendas, y en Buenos Aires, en el Memorial Szmetan-Giardelli. Moscú representa la última escala del desafío.
Además de la norma, necesita una performance superior a 2600 en el certamen, donde compiten 52 grandes maestros de distintas federaciones.
Si lo logra antes del 11 de marzo, superará el récord vigente del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó el título con 12 años, 4 meses y 25 días.
Oro lo conseguiría con apenas 12 años, 4 meses y 19 días, en un hito que podría marcar un antes y un después para el ajedrez argentino.
