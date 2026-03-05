Alak fue a Lanús por un acuerdo de cooperación

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
El intendente, Julio Alak, se trasladó ayer a Lanús para firmar con su par de ese municipio, el camporista Julián Álvarez, un acuerdo para impulsar actividades educativas en la República de los Niños.
“Los niños de Lanús podrán visitar la República de los Niños, donde se van a desarrollar programas de formación educativa vinculados a la democracia y a las formas de gobierno republicano y aprovechen, además, los espacios recreativos”, dijo Alak. En tanto, Álvarez se expresó “orgulloso” de “firmar este convenio con el intendente Alak, a quien admiro y está haciendo una transformación muy profunda de su ciudad”, dijo y reforzó el elogio a la gestión platense: “Se puede ver la hermosura de sus plazas y sus espacios públicos; es una gestión que queremos imitar”, añadió.
El encuentro entre ambos mandatarios resultó llamativo, por llevarse a cabo justo en medio de la interna que sostienen las distintas vertientes del PJ, especialmente el Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, y La Cámpora, con una mirada hacia 2027.
Hace poco había sorprendido la visita al Municipio del intendente de Esteban Etcheverría y extitular del PJ, Fernando Gray, quien en las legislativas fue candidato por fuera de Fuerza Patria.
