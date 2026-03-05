Cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo

Un tomógrafo fuera de servicio desde hace al menos seis meses mantiene en vilo a pacientes y profesionales del Hospital San Juan de Dios, que no pueden avanzar con estudios clave para continuar sus tratamientos. La falta del equipo, esencial para realizar diagnósticos de alta complejidad, genera demoras que en muchos casos agravan cuadros de salud ya delicados.

Para muchos, la situación es desesperante. Mientras aguardan que las autoridades reparen el artefacto, ven como pasan los días y no pueden continuar con su tratamiento. Así lo relató una paciente de 57 años, oriunda de Adrogué que permanece internada desde el 11 de febrero: “Me tienen que hacer una operación a corazón abierto y para eso tienen que poner ‘cañitos’ a otra arteria porque mi arteria no da más. Por eso, me tengo que hacer los estudios pero estoy en espera desde hace mucho tiempo”, indicó la mujer a este diario.

“Soy una persona con discapacidad a raíz de tantos ACV que sufrí”, indicó la mujer que en este momento está internada por una angina inestable del corazón. “Como el tomógrafo no anda no puedo hacerme los estudios y ya no sé qué hacer. Los médicos tampoco saben qué hacer. La gente que trabaja acá es divina pero las autoridades no están gestionando esta situación”, manifestó la paciente, quien exclamó: “Quiero vivir”.

La desesperación de los pacientes es compartida por los trabajadores del Hospital que ven como la gente espera desde hace meses una solución que no llega. “La falta de tomógrafo en el San Juan de Dios viene desde agosto del 2025, aproximadamente”, indicaron al respecto desde la comunidad hospitalaria y detallaron: “Sin este tipo de aparatología no sé pueden realizar las cirugías cardiovasculares, que es una de las acciones troncales del hospital”.

Las alternativas a esto son dos: permanecer internados a la espera de que se arregle el tomógrafo y así poder dar curso a sus cirugías y tratamientos o conseguir el traslado a otro hospital. “Como son pacientes de alto riesgo, la mayoría no llegan vivos o si llegan a la cirugía, su estado es muy complicado con pocas posibilidades de salir con vida de la cirugía”, apuntaron los denunciantes.

Consultado por EL DIA, desde el Ministerio de Salud se reconoció estar al tanto de la situación. “Estamos con un problema con el tomógrafo que se está tratando de resolver”, admitió al respecto un portavoz pero no coincidió con las fechas que denuncian los pacientes. “Desde hace 20 días, más o menos, que está roto, pero ya está próximo a recuperarse”, aseguró.

“Están los repuestos pedidos. A veces tardan un poco más, pero a la brevedad se va a resolver. Los ingenieros ya están trabajando”, remarcó la fuente sanitaria.

PROFESIONALES PREOCUPADOS

“Múltiples colegas que trabajan en el hospital me expresaron su profunda preocupación al respecto”, expresó a este medio Andrés Echazarreta, exjefe del Servicio de Neumonología del Hospital San Juan de Dios.

La falta de tomógrafo “redunda en un gran perjuicio para los pacientes que no tienen donde realizar el estudio, en especial aquellos que aguardan por una intervención pulmonar”, explicó y añadió que también se trata de un equipo “indispensable para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. El Tomógrafo en el San Juan de Dios debe ser una prioridad”, sentenció.