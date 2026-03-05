Fate: incidentes en una protesta de empleados

Trabajadores de Fate se movilizaron ayer a la Secretaría de Trabajo para exigir que “no cierre” la empresa de Javier Madanes Quintanilla, cortaron el Metrobus y fueron desalojados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron que no hubo detenidos y que desplazaron a los manifestantes de manera pacífica hacia la Plaza San Martín, y los manifestantes, entre los que se encontraban empleados del neumático, diversos gremios en apoyo y agrupaciones de izquierda, denunciaron haber sido “gaseados” por efectivos policiales.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de un comunicado emitido por la Secretaria de Trabajo, indicó que “se registraron incidentes” en la intersección de Av. Leandro N. Alem y Viamonte y señaló que la manifestación llevada adelante por los trabajadores de Fate y sindicatos presentes “derivó en corridas y enfrentamientos” con la policía, dejando a un efectivo “herido”.

“Las fuerzas de seguridad debieron intervenir para restablecer el orden; intentaron obstaculizar el normal ingreso y egreso de la sede de la Secretaría de Trabajo, como así también al normal desarrollo de la actividad de la zona”, consignó Capital Humano.