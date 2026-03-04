Las diez opciones con el precio más bajo del mercado para acceder al 0KM: cuáles son y cuánto cuestan

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas
Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas
Un informe sobre los valores de lista que rigen el mercado automotriz en marzo
Escuchar esta nota
La industria automotriz local aplicó los nuevos incrementos de este mes y el escenario para los compradores presenta cambios significativos. En un contexto donde la inflación y la carga impositiva marcan el pulso de las concesionarias, las unidades de entrada a la gama muestran valores que exigen un análisis detallado por parte de los usuarios.
|Posición
|Vehículo y marca
|Valor de lista base
|1
|Citroën C3
|$27.900.000
|2
|Fiat Mobi
|$28.500.000
|3
|Toyota Yaris
|$29.800.000
|4
|Chevrolet Joy
|$30.200.000
|5
|Renault Sandero
|$31.100.000
|6
|Pista del Volkswagen Polo
|$31.800.000
|7
|Fiat Cronos
|$32.500.000
|8
|Peugeot 208
|$33.200.000
|9
|Chevrolet Onix
|$33.900.000
|10
|Renault Logan
|$34.500.000
El Citroën C3 encabeza la nómina como la opción con el desembolso inicial más bajo. Su versión Live Pack se consolida como la puerta de acceso para quienes priorizan el ahorro en la inversión inicial. Por su parte, el Fiat Mobi mantiene su vigencia en el segundo puesto, con una propuesta enfocada estrictamente en el tránsito citadino y un consumo de combustible eficiente.
En el tercer escalón figura el Toyota Yaris. Este modelo de origen regional destaca por su relación entre equipamiento de seguridad y precio, además de contar con el respaldo de una garantía de cinco años. La lista continúa con el Chevrolet Joy, una variante que sobrevive gracias a su robustez mecánica probada en el Mercosur.
Es fundamental que los potenciales clientes tomen en cuenta que estos números representan valores sugeridos por las terminales. Al momento de la operación en el salón de ventas, existen otros gastos de gran peso que modifican el monto total.
El costo del flete y el patentamiento.
Los gastos administrativos de entrega.
Los sobreprecios por falta de stock en determinadas versiones.
El segmento de los hatchbacks compactos domina la totalidad del ranking de este mes. Las opciones más familiares, como el Fiat Cronos (el sedán de fabricación nacional) o el Renault Logan, cierran la lista con precios que ya superan con comodidad la barrera de los 32 millones de pesos para sus versiones menos equipadas.
