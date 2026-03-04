Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Las diez opciones con el precio más bajo del mercado para acceder al 0KM: cuáles son y cuánto cuestan

Un informe sobre los valores de lista que rigen el mercado automotriz en marzo

Las diez opciones con el precio más bajo del mercado para acceder al 0KM: cuáles son y cuánto cuestan
4 de Marzo de 2026 | 16:58

Escuchar esta nota

La industria automotriz local aplicó los nuevos incrementos de este mes y el escenario para los compradores presenta cambios significativos. En un contexto donde la inflación y la carga impositiva marcan el pulso de las concesionarias, las unidades de entrada a la gama muestran valores que exigen un análisis detallado por parte de los usuarios.

TABLA DE REFERENCIA DE LOS MODELOS MÁS ACCESIBLES

 

Posición Vehículo y marca Valor de lista base
1 Citroën C3 $27.900.000
2 Fiat Mobi $28.500.000
3 Toyota Yaris $29.800.000
4 Chevrolet Joy $30.200.000
5 Renault Sandero $31.100.000
6 Pista del Volkswagen Polo $31.800.000
7 Fiat Cronos $32.500.000
8 Peugeot 208 $33.200.000
9 Chevrolet Onix $33.900.000
10 Renault Logan $34.500.000

Análisis de las alternativas con menor costo

El Citroën C3 encabeza la nómina como la opción con el desembolso inicial más bajo. Su versión Live Pack se consolida como la puerta de acceso para quienes priorizan el ahorro en la inversión inicial. Por su parte, el Fiat Mobi mantiene su vigencia en el segundo puesto, con una propuesta enfocada estrictamente en el tránsito citadino y un consumo de combustible eficiente.

En el tercer escalón figura el Toyota Yaris. Este modelo de origen regional destaca por su relación entre equipamiento de seguridad y precio, además de contar con el respaldo de una garantía de cinco años. La lista continúa con el Chevrolet Joy, una variante que sobrevive gracias a su robustez mecánica probada en el Mercosur.

Factores que influyen en los precios finales

Es fundamental que los potenciales clientes tomen en cuenta que estos números representan valores sugeridos por las terminales. Al momento de la operación en el salón de ventas, existen otros gastos de gran peso que modifican el monto total.

  • El costo del flete y el patentamiento.

  • Los gastos administrativos de entrega.

  • Los sobreprecios por falta de stock en determinadas versiones.

El segmento de los hatchbacks compactos domina la totalidad del ranking de este mes. Las opciones más familiares, como el Fiat Cronos (el sedán de fabricación nacional) o el Renault Logan, cierran la lista con precios que ya superan con comodidad la barrera de los 32 millones de pesos para sus versiones menos equipadas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Paritaria bonaerense: así quedarían los salarios docentes si se acepta la propuesta de la Provincia

Paritarias bonaerenses: estatales aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Coudet borró a su ayudante antes de firmar con River: era un ex jugador de Gimnasia y rompió el silencio

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Conmoción en un gimnasio de La Plata por la muerte de un hombre

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse
Últimas noticias de Información General

Faustino Oro, a una partida de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla