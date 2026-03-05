Mahiques asume como ministro de Justicia por Cúneo Libarona

El fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, jurará hoy como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, que ayer presentó su renuncia.

El propio, presidente, Javier Milei, anunció la novedad en su cuenta de X: “El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques, quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”, escribió en un texto que incluyó una dedicatoria dirigida al funcionario saliente: “Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo”.

Ya designado, Mahiques, de “familia judicial” y con un recorrido sinuoso que incluye vínculos con Mauricio Macri, Eduardo “Wado” de Pedro y hasta con Claudio “Chiqui” Tapia, le agradeció “a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

Poco después visitó la Casa Rosada para reunirse con la hermana del Presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al encuentro se sumó el abogado Santiago Viola, confirmado como secretario de Justicia, el segundo más importante de la cartera y quien además ocupará la silla reservada al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Se trata de un cargo determinante para influir en la elección de los jueces nacionales y federales, y que hasta ayer estaba en poder de Sebastián Amerio, un hombre que respondía al asesor Santiago Caputo.

Los pliegos de los jueces federales para cubrir las vacantes existentes en diferentes tribunales serán uno de los principales temas a tratar en esta nueva era de la cartera judicial, en la que gana terreno Karina Milei. Su presencia en la primera visita oficial del tándem Mahiques-Viola a la Casa Rosada es todo un síntoma.

En Tribunales dicen que Mahiques desembarcó en el ministerio con el apoyo de Viola, estrecho colaborador de Karina Milei y apoderado de La Libertad Avanza desde antes de que ganaran la presidencia.

Cuentan que la relación entre el nuevo ministro y su vice se afianzó luego de que Mahiques ayudara a Viola cuando fue acusado de plantar testigos falsos que dijeron que el juez Sebastián Casanello había visitado a Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. Luego se probó que eso era falso. Viola era entonces abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez y quería apartar a Casanello de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que Báez e hijos terminaron condenados.

FAMILIA JUDICIAL

Mahiques, de 45 años, era hasta ayer el jefe de todos los fiscales porteños, donde había sido propuesto por el entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En rigor, toda su carrera política transitó en el Pro, siempre impulsado por el operador judicial Daniel Angelici, quien promovió su ingreso al Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el gobierno de Cambiemos, Mahiques fue nombrado subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del ministerio. Pero, sobre todo, oficiaba como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, desde donde influyó en el nombramiento de jueces nacionales y federales.

Hijo del camarista de la Casación Federal, Carlos Mahiques, junto a su padre y otros jueces, empresarios, un exespía y funcionarios judiciales estuvo envuelto en una polémica cuando en diciembre de 2022 salió a la luz el viaje que hicieron a la estancia del empresario inglés ligado a Macri, Joe Lewis, en Lago Escondido. Eso derivó en una causa por dádivas por la que finalmente fueron sobreseídos.

Egresado de la Universidad de Buenos Aires, Magister en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Universitá Degli Studi Di Roma y rector del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad, Mahiques ha multiplicado sus vínculos más allá de la política, la Justicia y el país.

Tanto que llegó a ser nombrado presidente la Asociación Internacional de Fiscales y, en el ámbito del fútbol, fue designado como representante de la Comisión de Ética de la Conmebol. Sin embargo, desde la entidad sudamericana con sede en Paraguay aclararon que, al asumir, Mahiques renunció al cobro del salario y el viático con el argumento de que era fiscal general porteño.

DE TAPIA A DE PEDRO

El ministro al que hoy le tomará juramento Milei también se ganó un lugar en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando el año pasado el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa) y lo nombró como vicerrector.

Eso ocurrió el 11 de noviembre de 2025, pocos días antes de que estallara la polémica por la copa entregada a Rosario Central y de que se sucedieran las causas contra la cúpula de la AFA. El flamante ministro asegura que él desistió de seguir en la Unafa y pidió eliminar su nombre de la página oficial.

Sin embargo, otros vínculos conectan a los Mahiques con el ente rector del fútbol argentino.

Por caso, como camarista del máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema, Mahiques padre debía resolver el conflicto de competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Sin embargo dejó el caso el mes pasado, después de que una nota periodística revelara que había festejado su cumpleaños en ese predio.

A Carlos Mahiques se le termina su mandato como juez este año porque cumple 75. Sólo podría seguir cinco años más si el Senado lo ratifica con un nuevo acuerdo. Hasta ahora, Milei no ha enviado el pliego de ningún juez a la Cámara Alta, pero sí pidió revalidar el cargo del camarista. Una gestión que será seguida de cerca por su propio hijo.

En lo que respecta a la AFA, el nexo incluye también a uno de los hermanos del nuevo ministro: Esteban, funcionario de la Cancillería y miembro del Tribunal de Disciplina de la entidad que dirige Tapia.

En el mundo de la política, las relaciones llegarían hasta el exministro del Interior y senador kirchnerista, Eduardo “Wado” de Pedro, oriundo de Mercedes, al igual que los Mahiques. Aunque hay quienes minimizan este vínculo y atribuyen las fotos en las que aparecen juntos a encuentros institucionales.