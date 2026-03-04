Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

O'Higgins se ilusiona con pasar a fase de grupos de la Copa Libertadores: triunfo clave ante Tolima en Chile y se enfoca en la vuelta en Colombia

O’Higgins se ilusiona con pasar a fase de grupos de la Copa Libertadores: triunfo clave ante Tolima en Chile y se enfoca en la vuelta en Colombia
4 de Marzo de 2026 | 23:24

En una noche tensa y disputada en Rancagua, O’Higgins —adquirido por un grupo inversor argentino integrado por el empresario platense Jorge Reina y otros— consiguió un triunfo clave por 1 a 0 ante Deportes Tolima en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El equipo chileno hizo valer su dominio en la posesión y golpeó en el momento justo para quedarse con una ventaja mínima de cara a la revancha en Colombia.

Hazaña del O'Higgins en Brasil: por qué podría ser rival de Estudiantes o Boca en la Copa

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Lucas Bovaglio tomó la iniciativa y manejó la pelota. Durante buena parte del primer tiempo superó ampliamente a su rival en la tenencia, con porcentajes cercanos al 70 por ciento en los primeros minutos, aunque le costó transformar ese control en situaciones claras. Tolima, en cambio, apostó a un planteo más directo y logró inquietar con algunos remates aislados.

El partido empezó a inclinarse definitivamente a favor del local a los 36 minutos de la primera parte, cuando el colombiano Kelvin Flórez vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores. A partir de allí, O’Higgins incrementó la presión y comenzó a empujar cada vez más cerca del área rival.

Un grupo inversor de La Plata compró el club chileno O’Higgins: "Formador de talentos"

El premio llegó en el cierre del primer tiempo. En tiempo agregado, a los 52 minutos, Francisco González apareció para romper el cero y desatar el festejo en el estadio El Teniente. El mediocampista aprovechó una de las aproximaciones del conjunto chileno y marcó el único gol de la noche, justo antes del descanso.

Con la ventaja en el marcador y un hombre de más, O’Higgins salió al segundo tiempo decidido a controlar el partido. Volvió a dominar la posesión —que se mantuvo por encima del 60 por ciento— y generó varias llegadas al arco rival. A lo largo del complemento acumuló una docena de remates y superó con claridad a su adversario en cantidad de pases y recuperaciones.

Tolima, pese a la inferioridad numérica, intentó mantenerse en partido y buscó alternativas desde el banco con varios cambios, pero le costó sostener la pelota y construir juego. El equipo colombiano apenas pudo equilibrar por momentos los tiros al arco, aunque sin la profundidad suficiente para alcanzar el empate.

En el tramo final el encuentro sumó tensión. A los 36 minutos del segundo tiempo, Felipe Ogaz vio la segunda amarilla y fue expulsado, por lo que O’Higgins terminó también con diez jugadores. Sin embargo, el conjunto chileno logró sostener el resultado en los últimos minutos y asegurar una victoria muy trabajada.

Las estadísticas reflejaron la superioridad del local: cerca del 67 por ciento de posesión, más de 300 pases correctos y el doble de remates al arco que su rival en gran parte del encuentro. Con esa producción, el equipo de Rancagua justificó el triunfo.

Ahora la serie quedó abierta de cara al partido de vuelta en Colombia. Con la ventaja mínima obtenida en casa, O’Higgins viajará a territorio cafetero con la ilusión de sellar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tolima, en tanto, estará obligado a revertir la historia frente a su gente si quiere seguir en carrera en el máximo torneo continental.

¿Por qué O'Higgins podría ser rival de Estudiantes o Boca?

Ahora, O'Higgins deberá afrontar un largo viaje desde Rancagua (Chile) a Tolima (Colombia), de unos 6.074 km.

De este modo, O'Higgins se aseguró, de mínima, disputar la Copa Sudamericana, ya que si queda eliminado en fase 3 de la Copa Libertadores seguirá su carrera internacional en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, se pasar al rival cafetero o venezolano, el elenco trasandino tendrá serias chances de jugar en fase de grupos ante Estudiantes y Boca.

La explicación es que, para el caso, O'Higgins integrará el bombo 4, mientras que el Pincha estará en el 2 y el Xeneize, al ser cabeza de grupo, en el 1. 

Estudiantes y Boca ya están clasificados para integrar el cuadro principal de la Copa Libertadores, mientras que el equipo chileno debe jugar otra eliminatoria ida y vuelta para saber si clasifica a esta fase que se sorteará el 19 de marzo, una vez que termine la etapa 3.

Fútbol Infantil

