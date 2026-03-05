Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave

El juicio oral y público que se le sigue a Juan Ignacio Buzali, ex marido de la actual directora del Banco Nación, Carolina Piparo, avanzó en su segunda jornada con más testigos del caso.

Como este diario informó en su edición anterior, el objetivo del bloque acusador, integrado por el fiscal Juan Pablo Caniggia, más los abogados de los particulares damnificados Martín De Vargas y Micaela Vivas (por Luis Lavalle) y Axel Hurtado (por Iván Coronel), es probar el dolo o la intención de causar un daño. Y para eso buscan establecer el iter criminis, que representa el camino o conjunto de etapas que atraviesa un delito desde la idea inicial en la mente del autor (fase interna, no punible) hasta su consumación o agotamiento (fase externa, punible).

Ese es el factor clave del proceso y, de acuerdo a fuentes judiciales, ayer hubo una declaración que primero puso otra vez en escena la cuestión previa del robo sufrido por Buzali, junto a quien por aquel entonces era su mujer, y después mencionó un supuesto estado de alteración o enfado.

Al parecer, como la respuesta policial al pedido de auxilio (911) no habría sido satisfactoria, ya que se menciona una prolongada demora tras la emboscada de un grupo de motochorros al imputado, ocurrida el 1º de enero de 2021 en el barrio La Loma, el testigo afirmó que Buzali directamente se subió al coche y salió a buscar a los ladrones.

Justo en ese momento supuestamente se produjo el cruce con las motos en las que se desplazaban las víctimas, que eran ajenas al episodio delictivo.

“Los chicos venían de Olmos a ver la quema de los muñecos y solo estaban dando unas vueltas”, expresó un allegado al caso.

Instantes después, en 21 y 40, se produjo el embiste del coche de Buzali con uno de los rodados, por el que Lavalle y Coronel resultaron lesionados.

“Está probado que el vehículo impactó a la moto desde atrás. Pero ahora se discute si existió intención de causar el efecto lesivo”, indicó el mismo portavoz.

Precisamente, si el tribunal entendiera que se trató de un hecho imprudente sin intención ni aceptación de las consecuencias propias del accidente, el encuadre podría mutar hacia un encuadre culposo o un delito vinculado a la conducción imprudente, con un marco punitivo considerablemente menor y hasta prescripto.

Los jueces a cargo del debate son Ramiro Fernández Lorenzo (presidente), Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci. Ellos son los que permiten los distintos planteos de las partes, aceptan repreguntas o delimitan qué se puede y qué no se puede hacer dentro del recinto respecto de la producción probatoria.

En la etapa de instrucción, de acuerdo al criterio que mantuvo la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, Buzali habría embestido de manera consciente y deliberada a una motocicleta, provocando la caída y lesiones de sus ocupantes.

Para el Ministerio Público Fiscal, el imputado actuó con dolo eventual, es decir, representándose la posibilidad concreta de causar la muerte y avanzando igualmente con su accionar, con “total desprecio por el resultado”.

La figura de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual prevé penas significativamente más gravosas. Y es lo que preocupa a la defensa de Buzali, a cargo de Francisco Oneto y Hugo Pinto.

Su postura es la que dos hechos escindidos, que no tienen hilo conductor, y por ende abonan la teoría del incidente vial.

No se puede pasar por alto, más allá del plano estrictamente penal, que este expediente tuvo una fuerte repercusión pública y política por la figura de Carolina Piparo, quien atravesó distintas etapas de su carrera política mientras avanzaba la causa judicial.

Esa exposición mediática convirtió el proceso en uno de los más seguidos en los medios y las redes sociales. Para hoy está previsto que continúe la ronda de declaraciones, entre las que figuran varios peritos. Piparo declararía la semana entrante.