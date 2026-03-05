La soja representó el 24,6% de las exportaciones

La soja tuvo la mayor participación en el complejo de exportadores del 2025, donde representó casi una cuarta parte del total y generó más de US$21.400 millones, un aumento del 9,2% interanual.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el complejo de la soja generó US$21.442 millones y representó el 24,6% del total de las exportaciones durante 2025. China e India, los principales mercados.