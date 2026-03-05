Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

UNA CONFERENCIA DE PRENSA ANTES DEL ALTA MÉDICA

"Tortura psicológica": habló el gendarme liberado

“Tortura psicológica”: habló el gendarme liberado

Así definió el argentino sus 448 días preso en Venezuela. “No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron”, dijo sobre la cárcel llamada “Rodeo I”, donde estuvo

“Tortura psicológica”: habló el gendarme liberado

Nahuel Gallo, al borde del llanto durante su relato. Le dio su apoyo la ministra Alejandra Monteoliva / AFP

5 de Marzo de 2026 | 04:08
Edición impresa

El gendarme argentino liberado tras 448 días preso en Venezuela denunció que estuvo encerrado en una prisión “de tortura psicológica” y que seguirá sintiéndose “encerrado” mientras no liberen al resto de los extranjeros presos en el país caribeño.

Nahuel Gallo, de 33 años, estuvo detenido en la temida prisión Rodeo I, en la periferia de Caracas, desde diciembre de 2024 hasta el último fin de semana, cuando fue liberado tras una gestión de la que participó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“El Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante tortura psicológica no muy grata para contar”, aseguró ante los periodistas en la sede de la Gendarmería.

Vistiendo un uniforme con su nombre que le quedaba grande tras más de un año en cautiverio, pidió la liberación de otros 24 extranjeros prisioneros de ese centro. “No teníamos visitas, no teníamos llamadas”, dijo antes de quebrarse en llanto. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le tomó la mano. “No quiero contar las atrocidades que hicieron, no puedo”, prosiguió.

Luego rogó a las oenegés que “no bajen los brazos”: “Esto no terminó. Yo sigo encerrado. Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros no voy a ser libre”.

Gallo, que llegó al país en la madrugada del lunes, fue citado a declarar como testigo en una causa por delitos de lesa humanidad contra el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, que se sigue en la Justicia argentina bajo el principio de jurisdicción universal.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsó un proceso de liberaciones de presos políticos y una amnistía general después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense. Desde el inicio de las excarcelaciones el 8 de enero han quedado en libertad más de 540 personas, pero cerca de 560 -entre ellos decenas de extranjeros- siguen en prisión por motivos políticos, según cifras de la oenegé Foro Penal.

REINSERTARSE EN LA SOCIEDAD

Gallo afirmó que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y dijo que está tratando de “reinsertarse en la sociedad”.

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios. El gendarme señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí”. añadió.

“ Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató en la conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional. Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperando ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

También agradeció a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino”. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló, sin mencionar a la AFA. Desde el Gobierno, en tanto, insistieron que el alta del gendarme será “en breve”.

APOYO OFICIAL

Junto con Gallo estuvieron en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Comandante General Claudio Brilloni.

Monteoliva sostuvo que “tener acá al cabo Nahuel Gallo es una alegría muy grande, que esté sano, entero y en su casa. En la tarde de ayer (por el martes) conversamos un buen tiempo y Nahuel planteó sus ganas y su necesidad también de comunicarse”, destacó la funcionaria.

Por otro lado, Quirno también celebró el regreso del gendarme y destacó el trabajo diplomático realizado por el Gobierno para lograr su liberación. “Es una inmensa alegría que Nahuel esté nuevamente con nosotros. Hoy finalmente estás en tu país y con tu familia. El Gobierno trabajó de manera incansable”, expresó durante la conferencia de prensa.

“Durante todo este tiempo el Gobierno argentino trabajó de manera incansable para que Nahuel pueda regresar a casa”, dijo.

Quirno agradeció “la colaboración de los Estados Unidos, Italia, Israel, el Foro Penal y tantas otras personas que quieren permanecer en anonimato que nos acompañaron desde el primer momento en nuestros esfuerzos”.

