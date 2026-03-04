El Concejo Deliberante de La Plata sesiona con polémica y más de 300 expedientes

El Concejo Deliberante local estrena el 83º período de sesiones ordinarias, en una sesión que contemplará fuerte polémica entre los bloques políticos y la presentación de más de 300 expedientes que serán girados a comisión. Así, el deliberativo platense se pone en marcha con la nueva integración y la renovación de las presidencias de las comisiones.

Acostumbrándose aún a la nueva composición, fruto del resultado electoral de septiembre del año pasado, en el que el peronismo se impuso por 44,09 por ciento frente al 36,49 de La Libertad Avanza (LLA), los presidentes de bloque llevaron a cabo la primera reunión de Labor legislativa, en la que fijaron pautas de funcionamiento y convivencia y acordaron el destino a diferentes comisiones de más de 300 expedientes de distinta naturaleza.

Como se recordará, el bloque de Fuerza Patria cuenta ahora con 12 miembros, mientras que LLA tiene siete escaños y el PRO, dos. Los restantes cuatro ediles representan monobloques. En función de ese esquema, el oficialismo presidirá siete comisiones; los libertarios, cuatro; el PRO, una y una la edil de Asap Nueva Generación, Mélany Horomadiuk.

Según pudo saber EL DIA, la comisión de Hacienda será presidida por el expresidente de la bancada del PJ Pablo Elías, en tanto que el reelecto Juan Granillo Fernández continuará al frente de Legislación y el primer candidato de la lista, Sergio Resa, estará a cargo de Planeamiento. Las mencionadas son las tres comisiones más importantes del Concejo platense. La lista se completa con Desarrollo Local, que será presidida por Ona Parrilli; Salud, por Micaela Maggio; Género, por Gisella Di Dio y Niñez, por Sol Maluendez.

En la bancada violeta, Juan Pablo Allan presidirá Seguridad; Florencia Barcia estará a cargo de Transporte y Tránsito; Sabrina Morales, de Ambiente y la comisión de Obra Pública será presidida por el parejista Gastón Alvarez.

En tanto, el presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, conducirá la comisión de Turismo y Horomadiuk, la de Cultura.

El presidente del Concejo, Marcelo Galland, resaltó que tanto las presidencias como la integración de las comisiones se acordó “respetando a rajatabla la representación de cada bloque, teniendo el PJ el 50 por ciento, LLA, el 30; el PRO, el 8 y los monobloques, el cuatro por ciento”.

POLÉMICA

Si bien no se votará ninguna iniciativa de relevancia, se espera que el año legislativo se inicie con polémica. Por ejemplo, se vislumbraba la molestia de algunos sectores del peronismo ante la presentación de un beneplácito por la reforma laboral, que presentó el bullrichista Allan, pero también por el pedido de declaración de emergencia en seguridad que impulsó el amarillo Nicolás Morzone.

Los chispazos entre el peronismo y los violetas platenses iniciarían así una temporada recargada, que quedó manifiesto cuando Morzone anunció que no participará de la sesión especial por el Día de la Memoria, que se conmemora cada 24 de marzo con una ceremonia en la exsede de la comisaría Quinta.

“No queremos ser partícipes del uso político que hace el peronismo de una fecha nacional sólo para criticar al presidente, Javier Milei”, dijo el edil, anticipando su ausencia a esa conmemoración.

En tanto, sí se espera que se apruebe un homenaje al expresidente Raúl Alfonsín, al cumplirse 99 años de su natalicio, una iniciativa que impulsó el propio intendente, Julio Alak.