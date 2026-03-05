Francisco Orruma

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La comunidad platense despidió con pesar a Francisco “Pincho” Orruma, dirigente radical, abogado y referente de una generación que hizo de la militancia una forma de vida. A sus 80 años nunca perdió sus convicciones ni la coherencia que quienes lo trataron destacaron sin matices.
El menor de cuatro hermanos, “Pincho” como lo llamaban cariñosamente, nació el 15 de mayo de 1945 en Laprida a donde su padre el médico Justo Orruma había llegado por trabajo junto a su esposa Tina Alconada Aramburu y sus tres hijos. Fue el único de su extensa familia compuesta por 39 primos que nació fuera de La Plata.
Cursó la primaria en la Escuela Belgrano de Laprida y el secundario en el colegio San José de Tandil, uno de los pocos pupilajes de la época. Tras un breve regreso a su ciudad natal, en 1964 se instaló en La Plata para estudiar Derecho en la Universidad Nacional.
Mientras cursaba la carrera comenzó a trabajar en la Fiscalía de Estado, pero el golpe de 1966 interrumpió ese camino. Aquella experiencia marcó su acercamiento definitivo al radicalismo. En tiempos difíciles, junto a un grupo de jóvenes recorrió pueblos del interior bonaerense para participar de actos partidarios, convencido de que la política debía ejercerse aun en la adversidad.
En democracia, fue Subsecretario de Acción Social entre 1983 y 1987, Diputado provincial de 1989 a 1993 y presidente del Comité de la Sección Primera en 1983. Amante de la discusión política y de la “rosca”, era, según sus allegados, “un personaje que no resultaba indiferente”: o se coincidía con él o se lo rebatía con la misma pasión. Exigente y frontal, rechazaba la frivolidad y el oportunismo, y aplicaba a sí mismo el mismo rigor que demandaba a los demás.
Casado con María Cristina González, fue padre de Martín, Celina y Pedro, y abuelo de seis nietos. Fuera de la política, encontraba en el río su refugio. Apasionado por la navegación, pasaba horas en su gomón junto a su familia y amigos, en un ritual que lo “desenchufaba” por completo. Incluso, llegó cruzar el Río de La Plata en una embarcación creada con un amigo para llegar a Colonia del Sacramento. Su figura queda asociada a una forma intensa de vivir la política y la amistad, siempre con la convicción como norte.
