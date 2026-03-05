La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad
El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA
Presentan el libro “Mujeres pioneras en La Plata. Proyecto Cinco Sabias”
Reclamo por una pérdida de agua que lleva meses y daña las raíces de un árbol
Piden la urgente reparación de un pozo peligroso en calle 17, 62 y diagonal 75
Quejas en Gonnet por zanjas obstruidas y la invasión de roedores
Actividades: cursos de idiomas, las propuestas de los clubes Curuzú Cuatiá y Tricolores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una vecina de Ringuelet, estudia y trabaja, pero cada viaje en micro al Centro abre una situación de incertidumbre. Falta de empatía y rampas. Las demoras de Ioma con la cobertura para acompañantes
El colectivo frena, pero eso no garantiza que el viaje empiece. El chofer mira por el espejo, calcula el tiempo, duda. La rampa tarda en bajar o directamente no baja. Los pasajeros observan en silencio. Para la mayoría, trasladarse es rutina; para otros, cada trayecto depende de que alguien decida cumplir con lo que corresponde.
Esa escena forma parte de la vida cotidiana de Eva Noemí Fontoura, vecina de Ringuelet. Todos los días se toma un colectivo de la Línea 273 en las inmediaciones de 3 y 515 bis para ir a trabajar, cursar cuarto año de Trabajo Social o simplemente salir. “Ya estoy cansada de renegar con los micros. La gran mayoría, no baja la rampa como corresponde y hay poca empatía por parte de los choferes”, resumió.
Hace pocos días, uno de los conductores de su usual micro no respetó las indicaciones que le dio para acomodar la silla y el movimiento brusco la empujó hacia adelante y terminó en el piso. “Si no fuera por la gente, que muchas veces tiene más empatía que los choferes, no sé qué hubiese pasado”, recordó.
Natalia Ledesma, su acompañante terapéutica, confirma que no se trata de un hecho aislado. “A veces del otro lado no hay predisposición. No acercan el micro a la vereda y ella necesita eso para subir. Sus sillas son sus piernas”, graficó. Según describió, muchos choferes priorizan no perder tiempo y eso aumenta el riesgo. “No estamos hablando de todos, ni generalizamos, pero en su mayoría, van apurados y por eso pasó lo que pasó: se cayó”.
Según describió, muchos choferes priorizan no perder tiempo y eso aumenta el riesgo
LE PUEDE INTERESAR
Cirugías suspendidas por la falta de un tomógrafo
LE PUEDE INTERESAR
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Eva tiene parálisis cerebral infantil. Pero lejos de resignarse, construyó una vida activa. Trabaja, estudia y organiza su rutina con acompañante terapéutico y cuidador domiciliario. “Trato y siempre busco los recursos para tener una vida lo más normal posible”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que el problema no es individual sino estructural: “La infraestructura en La Plata no está tan preparada para que transite una persona con discapacidad”.
En el centro hay rampas, pero muchas están mal hechas. “Muchas veces para cruzar a Plaza San Martín tengo que buscar una rampa con buena bajada y eso implica tiempo y hasta caminar apurada en la calle antes que el semáforo cambie a rojo”, confesó.
En la zona de la facultad, por ejemplo, los adoquines dificultan su desplazamiento. Y en su propio hogar, la situación también está pendiente. Según relató, la delegación se comprometió a construirle una rampa de acceso en la zona de 3 y 514. Los materiales fueron llegando de manera parcial, pero la obra todavía no se concretó.
A las barreras físicas se suman las administrativas. Eva señala las demoras en los pagos de Ioma a acompañantes terapéuticos y cuidadores. “No pueden estar tres meses sin cobrar. Eso muchas veces recae en el afiliado”, explicó. Si bien hoy cuenta con profesionales que la acompañan desde hace tiempo, reconoció que la incertidumbre impacta directamente en la autonomía que intenta sostener.
La silla que utiliza actualmente también fue resultado de meses de trámites y auditorías. La anterior se rompió por el desgaste diario de calles irregulares y colectivos. “Todo es una lucha”, dijo. Y hay algo que la incomoda: que la definan como ejemplo o heroína. “No debería ser así. Debería haber una sociedad preparada. No somos simplemente una rampa. Somos mucho más que eso”.
Desde su experiencia y también desde su formación, insiste en que las familias deben fomentar la independencia. “Somos personas. Tenemos derechos. Va a llegar un momento en que los padres no van a estar, entonces hay que prepararse”, reflexionó.
Natalia coincidió: “Falta mucho para hablar de inclusión. En realidad, tendría que ser todo igual para todos”.
Mientras tanto, cada viaje vuelve a empezar. El colectivo frena. La rampa baja -o no- y en eso se define algo esencial: la posibilidad concreta de moverse, estudiar, trabajar y vivir con la autonomía que para otros es apenas parte de la rutina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí