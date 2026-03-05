Actividades: cursos de idiomas, las propuestas de los clubes Curuzú Cuatiá y Tricolores

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

ITALIANO, COREANO Y LITERATURA

La Sociedad Obrera Italiana tiene abierta la inscripción para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de 40.000 pesos. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.

ACTIVIDADES EN CURUZÚ CUATIÁ

El Club Curuzú Cuatiá (Camino Belgrano entre 411 y 413) oficializó el cronograma de actividades para este año. Las propuestas, que se desarrollan de lunes a viernes, incluyen taekwondo, los lunes y miércoles de 18 a 20.30, y los martes y viernes de 18 a 19, con un arancel mensual de 30.000 pesos; y karate, los miércoles y viernes de 19.30 a 21, con un costo de 20.000 pesos; mismo valor que poseen las clases de folclore para adultos, las cuales se realizan los miércoles de 18 a 19.30. Para quienes buscan actividades de gimnasia y patín, ofrece gimnasia artística los lunes y miércoles en dos turnos (17.30 a 18.25 y 18.30 a 19.25), mientras que la gimnasia para adultos se desarrolla los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 con un arancel de 22.000 pesos. El patín, con niveles inicial, intermedio/avanzado y adultos los martes y jueves de 18 a 21, tiene un costo de 40.000 pesos. Además del cronograma deportivo, la sede cuenta con un gabinete psicopedagógico, los viernes de 16 a 18. La cuota social obligatoria es de 5.000 pesos.

CLUB TRICOLORES, PROPUESTAS

El Club Tricolores (sede calle 94 entre 4 y 5; predio en 648 y 1) ofrece fútbol en tres niveles, con un arancel mensual de 20.000 pesos: los equipos infantiles entrenan los lunes y jueves a las 18, mientras que las categorías juveniles lo hacen martes, miércoles y viernes en el mismo horario. El plantel de mayores desarrolla sus prácticas de lunes a viernes a partir de las 19. También hay vóley con jornadas de entrenamiento los lunes y miércoles en el bloque horario de 18 a 21, mientras que el newcom tiene su espacio los martes y jueves a las 15; ambas actividades tienen un costo de $30.000 mensuales. Además, para quienes buscan una actividad orientada al bienestar físico y mental, las clases de Yoga se dictan los martes y jueves a las 9 con un arancel de 35.000 pesos. Más allá de lo estrictamente deportivo, el club mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo educativo a través de un servicio de apoyo escolar gratuito. La asistencia pedagógica se brinda los martes y jueves a las 10, y los miércoles y viernes a las 14. Esta iniciativa busca acompañar las trayectorias escolares, integrando el deporte con el aprendizaje.