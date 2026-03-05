La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Las barreras de la Ciudad: la odisea de viajar con la silla de ruedas
Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días
El VPH preocupa: baja la vacunación y suben de casos en la Ciudad
Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad
El fiscal pide la captura de otro jerarca iraní por el atentado a la AMIA
Presentan el libro “Mujeres pioneras en La Plata. Proyecto Cinco Sabias”
Reclamo por una pérdida de agua que lleva meses y daña las raíces de un árbol
Piden la urgente reparación de un pozo peligroso en calle 17, 62 y diagonal 75
Quejas en Gonnet por zanjas obstruidas y la invasión de roedores
Actividades: cursos de idiomas, las propuestas de los clubes Curuzú Cuatiá y Tricolores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
La Sociedad Obrera Italiana tiene abierta la inscripción para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de 40.000 pesos. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.
El Club Curuzú Cuatiá (Camino Belgrano entre 411 y 413) oficializó el cronograma de actividades para este año. Las propuestas, que se desarrollan de lunes a viernes, incluyen taekwondo, los lunes y miércoles de 18 a 20.30, y los martes y viernes de 18 a 19, con un arancel mensual de 30.000 pesos; y karate, los miércoles y viernes de 19.30 a 21, con un costo de 20.000 pesos; mismo valor que poseen las clases de folclore para adultos, las cuales se realizan los miércoles de 18 a 19.30. Para quienes buscan actividades de gimnasia y patín, ofrece gimnasia artística los lunes y miércoles en dos turnos (17.30 a 18.25 y 18.30 a 19.25), mientras que la gimnasia para adultos se desarrolla los lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 con un arancel de 22.000 pesos. El patín, con niveles inicial, intermedio/avanzado y adultos los martes y jueves de 18 a 21, tiene un costo de 40.000 pesos. Además del cronograma deportivo, la sede cuenta con un gabinete psicopedagógico, los viernes de 16 a 18. La cuota social obligatoria es de 5.000 pesos.
CLUB TRICOLORES, PROPUESTAS
El Club Tricolores (sede calle 94 entre 4 y 5; predio en 648 y 1) ofrece fútbol en tres niveles, con un arancel mensual de 20.000 pesos: los equipos infantiles entrenan los lunes y jueves a las 18, mientras que las categorías juveniles lo hacen martes, miércoles y viernes en el mismo horario. El plantel de mayores desarrolla sus prácticas de lunes a viernes a partir de las 19. También hay vóley con jornadas de entrenamiento los lunes y miércoles en el bloque horario de 18 a 21, mientras que el newcom tiene su espacio los martes y jueves a las 15; ambas actividades tienen un costo de $30.000 mensuales. Además, para quienes buscan una actividad orientada al bienestar físico y mental, las clases de Yoga se dictan los martes y jueves a las 9 con un arancel de 35.000 pesos. Más allá de lo estrictamente deportivo, el club mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo educativo a través de un servicio de apoyo escolar gratuito. La asistencia pedagógica se brinda los martes y jueves a las 10, y los miércoles y viernes a las 14. Esta iniciativa busca acompañar las trayectorias escolares, integrando el deporte con el aprendizaje.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí