Buena jornada en los mercados, pese a la guerra

Los ADRs subieron 6% mientras los bonos en dólares rebotaron tras cuatro jornadas a la baja, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que continúa condicionando el clima de negocios.
En la plaza local, los bonos soberanos operaron con subas de hasta 3,2% encabezadas por el Global 2046, seguido por el Global 2035 (2,4%) y el Bonar 2041 (2,4%).
En este contexto, el riesgo país retrocedió y se ubicó en torno a los 536 puntos básicos.
Inversores esperan por señales desde el Ministerio de Economía en cuanto a la estrategia de financiamiento, y la evaluación de mecanismos alternativos, en lugar de canjes de títulos cortos o emisiones internacionales.
El mercado internacional viene operando en un escenario altamente turbulento por la guerra abierta en Medio Oriente, que presiona al alza a las commodities energéticas y golpea a los activos de riesgo.
La atención del mercado se concentra no solo en las compras de divisas por parte del Banco Central (BCRA) -que ayer adquirió otros US$40 millones, con lo que acumuló US$127 millones en lo que va de marzo y US$2.839 millones durante 2026, consolidando el proceso de recomposición de reservas-, sino también en la dinámica monetaria.
Las tasas de interés en pesos siguen siendo muy sensibles a las condiciones de liquidez.
Por otra parte, el S&P Merval cayó 0,7% a 2.579.970,37 puntos, mientras que en dólares opera estable a 1.757,70 puntos.
Las acciones locales cerraron con mayoría de bajas, lideradas por Transportadora de Gas del Sur (-3,1%) y Bolsas y Mercados Argentinos (-2,5%). En el otro extremo, Ternium subió 5%.
En cambio, en Nueva York los ADRs argentinos operaron con mayoría de alzas y subieron hasta 5,8% liderados de la mano de Telecom Argentina, seguido por Grupo Supervielle 3,2%. A contramano, Transportadora de Gas del Sur cayó 0,3%.
Mientras, el dólar oficial se descomprimió y en el segmento mayorista, la cotización cedió $14,50 y se posicionó en $1.400,50, ubicándose a 15,3% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. En el mercado minorista, el dólar cerró en $1.420 para la venta en el Banco Nación. El blue cedió $10 y cerró en los $1.415 en el mercado informal. También bajaron los financieros.
