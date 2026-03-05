Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |LOS REACOMODAMIENTOS EN EL GOBIERNO LIBERTARIO

Karina y otro triunfo en la interna con S. Caputo

La hermana del Presidente eligió la nueva dupla que conducirá el ministerio de Justicia, desplazando a un allegado del asesor

Karina y otro triunfo en la interna con S. Caputo

Karina Milei durante la asamblea legislativa del domingo / AP

5 de Marzo de 2026 | 04:06
Edición impresa

Karina Milei se anotó ayer una nueva victoria con la designación de la dupla que dirigirá el Ministerio de Justicia. La secretaria general de Presidencia se impuso así sobre el ala “celestial”, encabezada por el asesor Santiago Caputo. La tensión en esa dupla es una constante del gobierno libertario.

La salida de Mariano Cúneo Libarona venía siendo dilatada hace meses, al punto que el abogado quería irse desde fines del año pasado de su sillón. Pero le pidieron que se quede para aplacar la interna que, por aquel entonces, había revivido con fuerza entre Karina y Caputo por el resto de los cambios de gabinete que finalmente sí se dieron y que tuvieron como una suerte de pico estelar el ascenso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la llegada de Diego Santilli a Interior. Ambos, digamos, anotados como créditos de la hermanísima.

Es lo que se repitió ayer con la entrada de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y su segundo, Santiago Viola, quien reemplazará sorpresivamente o no, al caputista Sebastián Amerio.

Amerio es una suerte de espada judicial de Caputo. La decisión de ese cambio llamó la atención a más de uno en el campamento libertario porque supone una pérdida de poder del asesor. Amerio era, además, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que controla el desempeño de los jueces y, de hecho, el hombre se enteró de que estaba afuera del ministerio mientras se desarrollaba una reunión del mismo.

La entrada de Viola no es azarosa. Se desempeña como apoderado legal del sello La Libertad Avanza y responde directamente a Martín y Eduardo “Lule” Menem, los primos que componen junto a Adorni la selecta mesa chica de Karina.

Lo dicho: el movimiento responde a una acción previamente anunciada, dado que Cúneo Libarona había anticipado sus intenciones de abandonar el cargo. Pero el desembarco de Viola -quien “casualmente” se mostró junto a “Lule” Menem en uno de los palcos del Congreso Nacional durante la Apertura de Sesiones Ordinarias el último domingo- traduce directamente la ampliación de poder de la secretaria general de Presidencia, que otra vez le ganó la pulseada interna al asesor presidencial.

LE PUEDE INTERESAR

Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

Hasta ayer, no había novedades del futuro de Amerio, quien solía decir en mesas políticas que “si se iba era a un lugar mejor”.

El triunfo libertario de octubre pasado claramente fortaleció a la hermana del Presidente, que desde entonces trabaja para reducir el poder de Caputo en la administración nacional. Así, ubicó a Adorni como ministro coordinador y dio el visto bueno para que Santilli, ex legislador del PRO, ocupe la silla del Ministerio del Interior.

NO SE VA

Caputo, aún limitado, resiste. Tiene línea directa con Milei, quien respeta su intelecto. En LLA explican que, en rigor, Karina no lo quiere afuera del Gobierno porque considera que el asesor es necesario y tiene para aportar pero está obsesionada con limitar el alcance de su influencia. Breve historia: Caputo tuvo un salto en su influencia desde la época de Nicolás Posse, primer Jefe de Gabinete, expulsado luego de acusaciones variadas. El hombre manejaba ciertos nichos de poder que fueron ocupados por gente de Caputo rápidamente. Desde esa época data la tensión entre la hermanísima y el asesor que, más allá de la pérdida de espacios en Justicia, sigue teniendo influencia en áreas clave como la Secretaría de Inteligencia o el ARCA, el organismo recaudador, y además lidera una suerte de línea interna libertaria, llamada Las Fuerzas del Cielo, que le responde ciegamente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza

Anacleto y una idea que en la AFA no cayó bien

Arranca el Concejo platense con polémica y más de 300 expedientes

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

La lesión de Di María, el motivo de una demora

O’Higgins se ilusiona con pasar a los grupos de la Copa y podría enfrentar al Pincha o Boca
Últimas noticias de Política y Economía

“Tortura psicológica”: habló el gendarme liberado

Mahiques asume como ministro de Justicia por Cúneo Libarona

Alerta en la industria por más empresas que se van o frenan la actividad

La Provincia ofreció 9% de aumento salarial, en 3 cuotas, y ya hay acuerdos
Información General
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Más saludos por el 142º aniversario de EL DIA
Condenaron a la ex consejera escolar de La Libertad Avanza por falso testimonio
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Policiales
Condenado por matar a Kim: el joven de 18 años, coautor del asesinato
Juicio al ex de Piparo: el nexo entre el robo y el embiste, un factor clave
La abogada argentina irá a juicio oral en Brasil
Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque sexual en Berisso
Arrestan a un empleado del Hogar del Padre Cajade
Deportes
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
El Ruso Ascacibar tuvo su primer gol en Boca
Úbeda encontró el equipo en un partido importante
VIDEO. Asumió Coudet: el Chacho tuvo su presentación en River
“Es el mejor técnico para este momento del equipo”
Espectáculos
“¡La novia!”: amores y monstruos
Paramount compra a Warner: ¿cambia Hollywood para siempre?
Cibrián repone el musical que rompió los esquemas
¿Se viene la primera película de “Game of Thrones”?
La autora de “Belén” habló de su libro en la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla