Karina y otro triunfo en la interna con S. Caputo

La hermana del Presidente eligió la nueva dupla que conducirá el ministerio de Justicia, desplazando a un allegado del asesor
Karina Milei se anotó ayer una nueva victoria con la designación de la dupla que dirigirá el Ministerio de Justicia. La secretaria general de Presidencia se impuso así sobre el ala “celestial”, encabezada por el asesor Santiago Caputo. La tensión en esa dupla es una constante del gobierno libertario.
La salida de Mariano Cúneo Libarona venía siendo dilatada hace meses, al punto que el abogado quería irse desde fines del año pasado de su sillón. Pero le pidieron que se quede para aplacar la interna que, por aquel entonces, había revivido con fuerza entre Karina y Caputo por el resto de los cambios de gabinete que finalmente sí se dieron y que tuvieron como una suerte de pico estelar el ascenso de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la llegada de Diego Santilli a Interior. Ambos, digamos, anotados como créditos de la hermanísima.
Es lo que se repitió ayer con la entrada de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y su segundo, Santiago Viola, quien reemplazará sorpresivamente o no, al caputista Sebastián Amerio.
Amerio es una suerte de espada judicial de Caputo. La decisión de ese cambio llamó la atención a más de uno en el campamento libertario porque supone una pérdida de poder del asesor. Amerio era, además, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que controla el desempeño de los jueces y, de hecho, el hombre se enteró de que estaba afuera del ministerio mientras se desarrollaba una reunión del mismo.
La entrada de Viola no es azarosa. Se desempeña como apoderado legal del sello La Libertad Avanza y responde directamente a Martín y Eduardo “Lule” Menem, los primos que componen junto a Adorni la selecta mesa chica de Karina.
Lo dicho: el movimiento responde a una acción previamente anunciada, dado que Cúneo Libarona había anticipado sus intenciones de abandonar el cargo. Pero el desembarco de Viola -quien “casualmente” se mostró junto a “Lule” Menem en uno de los palcos del Congreso Nacional durante la Apertura de Sesiones Ordinarias el último domingo- traduce directamente la ampliación de poder de la secretaria general de Presidencia, que otra vez le ganó la pulseada interna al asesor presidencial.
Hasta ayer, no había novedades del futuro de Amerio, quien solía decir en mesas políticas que “si se iba era a un lugar mejor”.
El triunfo libertario de octubre pasado claramente fortaleció a la hermana del Presidente, que desde entonces trabaja para reducir el poder de Caputo en la administración nacional. Así, ubicó a Adorni como ministro coordinador y dio el visto bueno para que Santilli, ex legislador del PRO, ocupe la silla del Ministerio del Interior.
Caputo, aún limitado, resiste. Tiene línea directa con Milei, quien respeta su intelecto. En LLA explican que, en rigor, Karina no lo quiere afuera del Gobierno porque considera que el asesor es necesario y tiene para aportar pero está obsesionada con limitar el alcance de su influencia. Breve historia: Caputo tuvo un salto en su influencia desde la época de Nicolás Posse, primer Jefe de Gabinete, expulsado luego de acusaciones variadas. El hombre manejaba ciertos nichos de poder que fueron ocupados por gente de Caputo rápidamente. Desde esa época data la tensión entre la hermanísima y el asesor que, más allá de la pérdida de espacios en Justicia, sigue teniendo influencia en áreas clave como la Secretaría de Inteligencia o el ARCA, el organismo recaudador, y además lidera una suerte de línea interna libertaria, llamada Las Fuerzas del Cielo, que le responde ciegamente.
