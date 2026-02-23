“Si corrés picadas, vas preso”: conductor realizó maniobras peligrosas en Villa Gesell y fue detenido

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
Escuchar esta nota
Un conductor fue detenido y su camioneta secuestrada en Villa Gesell tras ser filmado realizando maniobras peligrosas con su Volkswagen Amarok entre motocicletas en plena zona de médanos, en el marco del tradicional evento Enduro del Verano. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y activaron un rápido accionar policial y judicial. "Si corrés picadas, vas preso y te quedás sin camioneta”, afirmó el intendente Gustavo Barrera.
El hecho ocurrió durante el fin de semana cuando el hombre, identificado como un joven de 24 años con las iniciales A. F. P., se metió con la camioneta en la pista donde competían motos y realizó maniobras a alta velocidad, zigzagueando entre otros vehículos y poniendo en riesgo no solo a los pilotos sino también a los miles de asistentes que participan o miran el evento deportivo en la playa geselina.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la SubDDI Villa Gesell, la Policía Comunal y efectivos del GAD, que detectaron la conducta de riesgo dentro del operativo de seguridad Sol a Sol 2025/2026. Tras un seguimiento controlado para evitar una tragedia mayor, se aprehendió al conductor. Además, la Justicia dispuso el secuestro de la camioneta Amarok y la retención de la licencia de conducir, bajo la infracción al artículo 193 Bis del Código Penal que sanciona la conducción peligrosa.
Fuentes oficiales indicaron que el accionar del conductor generó un riesgo "concreto" para la integridad física de quienes estaban en el lugar, dado que circuló entre las motos fuera del circuito habilitado. Las actuaciones ahora continuarán en el ámbito judicial con el análisis del material probatorio reunido por la fiscalía.
La detención se produce en un contexto donde los controles durante esta temporada estival en la Costa Atlántica se han intensificado, tras otros hechos viales de alto riesgo que generaron lesiones graves a participantes y espectadores en distintas zonas de médanos.
