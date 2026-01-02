Agredió a su ex novia y violó una perimetral: preso

Un nuevo episodio de violencia de género se registró en las últimas horas en Punta Lara y derivó en la aprehensión de un joven, acusado de agredir a su ex pareja y desobedecer una orden judicial vigente. Parte del ataque quedó registrado por cámaras de la zona (foto de la nota) y ese material ya forma parte de la investigación.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles 11 y 128, donde efectivos policiales acudieron tras un alerta por una gresca. Al llegar, encontraron a una joven en estado de shock, llorando y con visibles lesiones en brazos y piernas. La víctima relató que su ex pareja revisó su teléfono celular y, sin mediar una explicación clara, comenzó a golpearla violentamente.

De acuerdo a lo revelado por voceros, en medio de la agresión intervino la madre de la joven para defenderla, pero también fue atacada por el mismo sujeto. Minutos después, el agresor se dio a la fuga. Personal del SAME asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Cestino para una mejor atención médica.

Mientras tanto, desde el centro de monitoreo municipal informaron que parte del ataque había quedado filmado por cámaras de seguridad, imágenes clave que permitieron reconstruir la secuencia y orientar la búsqueda del sospechoso. Con esos datos, móviles policiales lograron interceptarlo a pocas cuadras del lugar.

Al constatarse sus antecedentes, se confirmó que sobre el agresor pesaba una restricción perimetral vigente, que le prohibía acercarse a la víctima. Por ese motivo fue aprehendido bajo la carátula de lesiones en contexto de violencia de género y desobediencia judicial.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras las imágenes registradas y los testimonios recogidos refuerzan las pruebas del violento episodio.