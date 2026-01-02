Ataque a balazos en Berisso antes del brindis

Un violento episodio marcó el cierre del año en Berisso, donde un hombre de 32 años fue baleado en una pierna a pocos minutos de la medianoche del 31 de diciembre, cuando la ciudad se preparaba para recibir el 2026. Según supo EL DIA, el ataque ocurrió alrededor de las 23.20 en la zona de 128 entre 89 y 90, en el barrio El Carmen, y es investigado por la policía.

Personal del Comando de Patrullas fue alertado por un llamado al 911 que daba cuenta de un hombre herido. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo frente a una vivienda, asistida por dos mujeres. Una de ellas, que manifestó ser personal médico, brindó las primeras atenciones y advirtió que el hombre presentaba un orificio de entrada compatible con una herida de arma de fuego, aunque luego se retiró sin aportar datos.

La otra mujer se identificó como la hermana del herido y relató que momentos antes había recibido un llamado telefónico de la ex pareja de su hermano, quien le indicó que se acercara al lugar porque él “había recibido su merecido”. Al arribar, lo encontró con una herida de fuego y pidió ayuda. Minutos después, una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Mario Larraín de Berisso, donde quedó internado fuera de peligro.