Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Policiales |La víctima está internada en el Hospital Larraín

Ataque a balazos en Berisso antes del brindis

Ataque a balazos en Berisso antes del brindis

Inmediaciones de la zona en donde ocurrió el violento hecho / web

2 de Enero de 2026 | 02:44
Edición impresa

Un violento episodio marcó el cierre del año en Berisso, donde un hombre de 32 años fue baleado en una pierna a pocos minutos de la medianoche del 31 de diciembre, cuando la ciudad se preparaba para recibir el 2026. Según supo EL DIA, el ataque ocurrió alrededor de las 23.20 en la zona de 128 entre 89 y 90, en el barrio El Carmen, y es investigado por la policía.

Personal del Comando de Patrullas fue alertado por un llamado al 911 que daba cuenta de un hombre herido. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo frente a una vivienda, asistida por dos mujeres. Una de ellas, que manifestó ser personal médico, brindó las primeras atenciones y advirtió que el hombre presentaba un orificio de entrada compatible con una herida de arma de fuego, aunque luego se retiró sin aportar datos.

La otra mujer se identificó como la hermana del herido y relató que momentos antes había recibido un llamado telefónico de la ex pareja de su hermano, quien le indicó que se acercara al lugar porque él “había recibido su merecido”. Al arribar, lo encontró con una herida de fuego y pidió ayuda. Minutos después, una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Mario Larraín de Berisso, donde quedó internado fuera de peligro.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua

Somalilandia, la apuesta geo estratégica de Israel

Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño

La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso

Agredió a su ex novia y violó una perimetral: preso
Información General
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 02 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
La Ciudad
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Entre apagones sube la factura de la energía eléctrica
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia
Espectáculos
“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades
“El horizonte de Keops”: desde Palermo, un viaje al pasado
La China, dueña y señora del primer escándalo del año
Crecen los rumores: Zendaya y Tom Holland estarían esperando un bebé
Un paseo por el universo Monet en el Colón
Deportes
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
El Lobo pone primera y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
River está por cerrar a un campeón de Libertadores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla