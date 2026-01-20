Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Aseguran que en La Plata se removieron unos 2 mil autos quemados y abandonados en la vía pública

20 de Enero de 2026 | 10:05

En el marco del Plan de remoción de vehículos abandonados y quemados, la Municipalidad de La Plata informó que ya se retiró más de 2 mil autos de la vía pública.

Según el informe, las tareas de relevamiento están a cargo de la Secretaría de Seguridad, mientras que la remoción y el traslado de los vehículos se realiza de manera articulada con el programa Ciudad Limpia. 

En los últimos días, los agentes trabajaron en la localidad de Tolosa e ingresaron más de una decena de autos al Predio Logístico Municipal. En lo que va del año, el Municipio removió más de 40 unidades.

Cabe recordar que cuando se detecta un vehículo abandonado que puede ser identificado, se le coloca una oblea y se notifica al titular registral, quien tiene un plazo de diez días hábiles para regularizar su situación y retirarlo.

Si no lo hace, la unidad es incorporada al inventario municipal, se le toman fotografías, se registran sus códigos identificatorios y, pasados seis meses de guarda, se procede a su compactación.

En el caso de los rodados quemados o sin identificación, son considerados chatarra y se compactan de forma inmediata.

Cabe resaltar que esta política impulsada por la administración municipal busca reducir la contaminación, liberar el espacio público y mejorar la convivencia en los distintos barrios de la ciudad. Además, el valor de la chatarra proveniente de la compactación se destina íntegramente a instituciones de bien público.

El plan, señalaron, se ajusta a la premisa de la gestión del intendente Julio Alak de recuperar el entorno urbano,

