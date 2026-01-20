Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales

Villa Crespo: un policía borracho bajó de su auto, disparó 14 veces e hirió a un transeúnte

20 de Enero de 2026 | 16:34

 Un vecino del barrio porteño de Villa Crespo resultó herido de bala cuando un hombre en estado de ebriedad se bajó de un auto y comenzó a disparar sin motivo alguno.

El hecho, según confirmaron fuentes policiales, ocurrió este martes a la madrugada en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, en el citado barrio donde asistió personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad tras ser alertado acerca de disparos de arma de fuego.

Al llegar al lugar, hallaron a un hombre que había descendido de su vehículo y que disparaba con un arma, hiriendo en una pierna a un transeúnte, por lo que fue reducido y detenido.

En tanto, el hombre herido fue trasladado por el SAME al hospital Durand, sin riesgo de vida. En el lugar se secuestró una pistola  9 milímetros perteneciente al efectivo y se trata de investigar si consumió alcohol o estupefacientes por su estado de alteración.

"Tuve un dios aparte": el relato de un vecino

Un vecino de Villa Crespo aseguró que tuvo “un Dios aparte” al presenciar el momento en que un policía federal empezó a disparar sin razón.

El efectivo de la Policía Federal identificado como Cristian Brítez se bajó de su Volkswagen negro y comenzó a efectuar disparos. Esta situación fue presenciada por un vecino que bajó del colectivo y empezó a caminar hacia su trabajo, una fábrica gastronómica del barrio.

En su relato, Maximiliano detalló que Brítez "lo amenazó y me dijo si quería morir mientras gatillaba. Me gatilló como cuatro o cinco veces. Me salvé porque no tenía más balas, tuve un Dios aparte”.

Maximiliano, compañero de trabajo de la persona herida, se salvó ya que Brítez había vaciado su cargador minutos antes. El efectivo de la Policía Federal siguió gatillando a pesar de no tener balas y apuntó contra Maximiliano que relató: “me seguía buscando, yo atiné a correr y me metí atrás de un coche”.

