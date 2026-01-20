Marchan esta tarde en Abasto por Yanina Correa a casi un mes de su desaparición

En la localidad platense de Abasto, familiares, amigos y vecinos de Yanina Correa realizarán esta tarde una marcha para pedir por la aparición de la mujer de 30 años, quien fue vista por última vez el pasado 24 de diciembre. Hasta el momento, la investigación no ha arrojado avances significativos y la angustia crece entre los seres queridos de la joven ante la falta de respuestas.

La concentración tendrá lugar en el cruce de las calles 520 y 215 a las 18 horas. Bajo la consigna de mayor seguridad y control, los vecinos exigen que la búsqueda se intensifique, manifestando que no pueden continuar en la incertidumbre actual. Asimismo, la movilización incluye un pedido de justicia por los restos humanos hallados recientemente en la zona. Al respecto, los investigadores se encuentran entrecruzando los datos de ADN de los familiares de Correa con dichos restos para determinar su identidad, sin descartar ninguna hipótesis hasta el momento.

Desde la Nochebuena, los allegados de Yanina no han vuelto a tener contacto con ella. La joven reside en Abasto, específicamente en la zona de 216 entre 517 y 518, y convivía con su pareja en las inmediaciones del lugar donde se la vio por última vez vistiendo un top y un short. En cuanto a sus características físicas, Correa es de piel morena, tiene el cabello largo, negro y ondulado, ojos marrones, mide aproximadamente 1,49 metros y pesa entre 38 y 40 kilos. Como señas particulares, posee varios tatuajes en el hombro, panza, pecho y pierna, destacándose uno con el nombre “Morena”, además de marcas de piercings en las cejas, bozo y nariz, y una cicatriz por mordedura de perro en una pierna.

Debido a que el caso ya cuenta con la intervención del Gabinete de Búsqueda de Personas, cualquier información resulta clave para el progreso de la causa. Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse con Alejandra al 11 2711-8443, con Angélica al 0221 577-1895, con Nair al 0221 505-4619 o con Rocío al 11 7359-8233.