Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior

Ya se encuentra disponible el mecanismo digital para tramitar la devolución de los recargos aplicados durante el ciclo 2025 sobre las operaciones efectuadas en moneda extranjera. El procedimiento administrativo se centraliza a través del portal oficial de ARCA, la entidad que sucedió a la AFIP, y responde a un cronograma específico que permite revisar el año inmediato anterior a partir de cada primero de enero. De esta manera, quienes realizaron transacciones sujetas a estos cargos durante todo el transcurso de 2025 están ahora en condiciones de formalizar sus presentaciones durante este 2026.

Es fundamental tener en cuenta que el Estado no devuelve estos fondos de manera automática, sino que el proceso requiere una acción proactiva por parte de cada interesado.

Este régimen de percepciones abarca una amplia variedad de situaciones cotidianas vinculadas al uso de divisas, extendiéndose desde las compras directas o extracciones de efectivo con tarjetas en el extranjero hasta las adquisiciones de bienes a distancia y el pago de servicios digitales a proveedores internacionales. También quedan alcanzados los servicios turísticos contratados mediante agencias locales y los pasajes de carácter internacional por cualquier vía de transporte, sumado a la propia compra de moneda extranjera para atesoramiento.

El concepto central de este recargo del 30% es su naturaleza como pago anticipado de tributos nacionales. Mientras que los contribuyentes de Ganancias o Bienes Personales suelen descontar estos montos en sus liquidaciones anuales, aquellos ciudadanos que no se encuentran alcanzados por dichos gravámenes tienen el derecho de solicitar el reintegro del dinero. En este contexto fiscal, cabe señalar que para el ejercicio 2025 el organismo fijó el mínimo para el impuesto sobre el patrimonio en una cifra superior a los 384 millones de pesos.

El paso a paso

Para lograrlo, es necesario que el contribuyente acceda al sistema con su clave fiscal y deje constancia de la solicitud de forma manual, seleccionando individualmente los períodos mensuales que desea reclamar.

Antes de iniciar la carga de datos en el sistema, el usuario debe cerciorarse de cumplir con ciertas condiciones administrativas indispensables que suelen ser motivo de trabas en el trámite. Resulta obligatorio poseer un CUIT activo, contar con una clave fiscal habilitada y haber registrado una CBU válida donde el organismo pueda acreditar los fondos, además de tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico para recibir las notificaciones legales pertinentes.

La normativa vigente exige el cumplimiento estricto de estos puntos y recomienda la conservación de toda la documentación respaldatoria, tales como extractos bancarios o liquidaciones de tarjetas de crédito, ante posibles requerimientos de verificación.

Al acceder al servicio específico de devolución dentro de la plataforma, el sistema permitirá visualizar las percepciones que ya han sido informadas por los agentes de retención, ofreciendo además la opción de incorporar manualmente aquellas que no figuren en el listado inicial siempre que se cuente con el comprobante correspondiente.

Para comprender el impacto económico del reclamo, se puede considerar un gasto mensual de 255 dólares; la conversión a moneda nacional se realiza utilizando el tipo de cambio oficial del Banco Nación al cierre del último día hábil previo a la emisión del resumen, y sobre esa base se calcula el reembolso. U

n detalle técnico relevante es que esta percepción suele aplicarse principalmente cuando los consumos se cancelan en pesos, ya que el pago directo con dólares billete suele exceptuar al usuario de este cargo. Finalmente, el seguimiento de la solicitud y cualquier novedad sobre su aprobación o rechazo se comunicarán exclusivamente a través del canal electrónico oficial del organismo.