Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Información General

Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior

Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
20 de Enero de 2026 | 07:36

Escuchar esta nota

Ya se encuentra disponible el mecanismo digital para tramitar la devolución de los recargos aplicados durante el ciclo 2025 sobre las operaciones efectuadas en moneda extranjera. El procedimiento administrativo se centraliza a través del portal oficial de ARCA, la entidad que sucedió a la AFIP, y responde a un cronograma específico que permite revisar el año inmediato anterior a partir de cada primero de enero. De esta manera, quienes realizaron transacciones sujetas a estos cargos durante todo el transcurso de 2025 están ahora en condiciones de formalizar sus presentaciones durante este 2026.

Es fundamental tener en cuenta que el Estado no devuelve estos fondos de manera automática, sino que el proceso requiere una acción proactiva por parte de cada interesado.

Este régimen de percepciones abarca una amplia variedad de situaciones cotidianas vinculadas al uso de divisas, extendiéndose desde las compras directas o extracciones de efectivo con tarjetas en el extranjero hasta las adquisiciones de bienes a distancia y el pago de servicios digitales a proveedores internacionales. También quedan alcanzados los servicios turísticos contratados mediante agencias locales y los pasajes de carácter internacional por cualquier vía de transporte, sumado a la propia compra de moneda extranjera para atesoramiento.

El concepto central de este recargo del 30% es su naturaleza como pago anticipado de tributos nacionales. Mientras que los contribuyentes de Ganancias o Bienes Personales suelen descontar estos montos en sus liquidaciones anuales, aquellos ciudadanos que no se encuentran alcanzados por dichos gravámenes tienen el derecho de solicitar el reintegro del dinero. En este contexto fiscal, cabe señalar que para el ejercicio 2025 el organismo fijó el mínimo para el impuesto sobre el patrimonio en una cifra superior a los 384 millones de pesos.

El paso a paso

Para lograrlo, es necesario que el contribuyente acceda al sistema con su clave fiscal y deje constancia de la solicitud de forma manual, seleccionando individualmente los períodos mensuales que desea reclamar.

Antes de iniciar la carga de datos en el sistema, el usuario debe cerciorarse de cumplir con ciertas condiciones administrativas indispensables que suelen ser motivo de trabas en el trámite. Resulta obligatorio poseer un CUIT activo, contar con una clave fiscal habilitada y haber registrado una CBU válida donde el organismo pueda acreditar los fondos, además de tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico para recibir las notificaciones legales pertinentes.

La normativa vigente exige el cumplimiento estricto de estos puntos y recomienda la conservación de toda la documentación respaldatoria, tales como extractos bancarios o liquidaciones de tarjetas de crédito, ante posibles requerimientos de verificación.

Al acceder al servicio específico de devolución dentro de la plataforma, el sistema permitirá visualizar las percepciones que ya han sido informadas por los agentes de retención, ofreciendo además la opción de incorporar manualmente aquellas que no figuren en el listado inicial siempre que se cuente con el comprobante correspondiente.

Para comprender el impacto económico del reclamo, se puede considerar un gasto mensual de 255 dólares; la conversión a moneda nacional se realiza utilizando el tipo de cambio oficial del Banco Nación al cierre del último día hábil previo a la emisión del resumen, y sobre esa base se calcula el reembolso. U

n detalle técnico relevante es que esta percepción suele aplicarse principalmente cuando los consumos se cancelan en pesos, ya que el pago directo con dólares billete suele exceptuar al usuario de este cargo. Finalmente, el seguimiento de la solicitud y cualquier novedad sobre su aprobación o rechazo se comunicarán exclusivamente a través del canal electrónico oficial del organismo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción

“El equipo está bien y eso me reconforta”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Llega Errecalde y fin del mercado para Gimnasia
Últimas noticias de Información General

De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa

La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello

Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos

Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
Policiales
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Espectáculos
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
La Ciudad
El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 20 de enero
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Deportes
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Todo encaminado para el regreso de Mancuso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla