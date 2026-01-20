Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites

Tras los inconvenientes sufridos el lunes por los vecinos que acudieron al Centro Administrativo Municipal (CAM) de La Plata, voceros oficiales confirmaron que este martes la atención se normalizó y las diligencias pueden realizarse sin problemas.

La confirmación llega luego de reiteradas consultas de los usuarios a EL DÍA, tras una jornada en la que muchos platenses se toparon con una caída del sistema que los obligó a postergar sus trámites en el edificio situado en diagonal 80 y 48.

Según explicaciones oficiales, el sistema sufrió una interrupción temporal durante la mañana del lunes a raíz del incendio intencional de contenedores provocado por un hombre que, tras su accionar, fue detenido por la policía.

Este incidente provocó daños no solo en el cableado eléctrico, sino también en la fibra óptica que provee el servicio de internet al establecimiento.

Debido a estos incidentes, numerosos vecinos se comunicaron con la redacción de este diario durante las primeras horas de hoy para constatar si el edificio funcionaba finalmente con normalidad antes de acercarse al lugar.

Cabe destacar que el CAM atiende de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20:00. En tanto que los sábados el horario de atención es de 09:00 a 13:00.