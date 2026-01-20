Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos

Tras un breve alivio que permitió contener los perímetros principales, los incendios forestales en la provincia de Chubut experimentaron este lunes un nuevo y preocupante recrudecimiento. La combinación de temperaturas elevadas y un escenario climático desfavorable facilitó que las llamas cobraran fuerza nuevamente en diversos sectores de Epuyén, lo que obligó a las autoridades a redoblar el despliegue operativo para proteger tanto a las poblaciones cercanas como a los bosques de alto valor ecológico.

El impacto visual de la reactivación fue inmediato, ya que desde el mediodía una imponente masa de humo cubrió el cielo y resultó visible desde múltiples localidades de la Comarca Andina. La situación crítica se concentró especialmente en las zonas de Bahía Las Percas y Puerto Patriada, donde un contingente de más de 250 brigadistas, apoyado por unidades aéreas, dedicó la jornada a tareas de ataque directo, enfriamiento de suelos y refuerzo de las líneas de contención.

El despliegue territorial incluyó incursiones a pie, por agua y mediante traslados aéreos hacia puntos de difícil acceso como La Condorera y Bahía Desafío, donde los equipos trabajaron manualmente sobre los focos secundarios. En simultáneo, las acciones en el campo de Payan Delgado debieron realizarse primordialmente desde el aire, debido a que las características geográficas del terreno impiden el ingreso de cuadrillas terrestres. De acuerdo con los registros del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el desastre ya ha consumido más de 14.770 hectáreas de vegetación nativa, matorrales y bosques implantados en las últimas dos semanas, mientras aún se investigan las causas que originaron el siniestro.

Durante el transcurso de la tarde, la actividad ígnea se intensificó en los cañadones de El Trueno y en sectores estratégicos como El Coihue y Arroyo Las Minas. Si bien en algunos de estos puntos el fuego se mantuvo dentro del perímetro ya controlado, la aparición de "puntos calientes" obligó a realizar descargas de agua constantes con medios aéreos para evitar que las llamas saltaran hacia zonas no afectadas. Similares maniobras de contención se ejecutaron en El Pedregoso y Rincón de Lobos, donde la prioridad absoluta fue impedir la expansión del frente de fuego.

La magnitud del operativo coordinado por la Agencia Federal de Emergencias ha movilizado a más de 250 especialistas, incluyendo meteorólogos, pilotos y brigadistas de diversas jurisdicciones como los parques nacionales, el SPLIF de Río Negro y servicios de manejo del fuego de varias provincias. Este esfuerzo mancomunado cuenta con el soporte logístico de fuerzas de seguridad nacionales, el Ejército Argentino y diversas instituciones de salud y educación de la región, que brindan apoyo en tierra para sostener la logística del combate.

En cuanto a los recursos materiales, la flota aérea está integrada por tres aviones hidrantes, dos helicópteros y un avión anfibio, a los que se suman camiones cisterna, unidades de comando móvil, topadoras y tecnología de drones para el monitoreo en tiempo real. Este equipamiento se complementa con herramientas manuales y estaciones meteorológicas portátiles que permiten ajustar las estrategias de combate según el comportamiento del viento.

En medio de este complejo escenario, la comunidad sigue con atención la salud de Manuel Hidalgo, un brigadista comunitario de 42 años oriundo de Lago Puelo que resultó gravemente herido mientras enfrentaba el fuego. Debido a la complejidad de sus lesiones, el combatiente debió ser derivado de urgencia en un avión sanitario hacia la ciudad de Trelew. Según los reportes médicos más recientes, Hidalgo permanece bajo cuidados intensivos en condición estable, recibiendo el tratamiento especializado que su cuadro clínico requiere tras el heroico esfuerzo realizado en la línea de fuego.