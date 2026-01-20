Tirante arrancó con el pie derecho en Australia

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Suba del 7,1% y bono de 200 mil pesos para los municipales de Berisso
“Bomba sanitaria”: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos
Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario
A estar atentos a la reducción del paso por obras en la Autopista
Retoman negociación salarial los choferes de micros ante posible paro
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El platense despachó en tres sets al local Vukic, mostrando un nivel de alto vuelo. Ahora se cruzará con el estadounidense Paul
El platense Thiago Tirante, que se mostró firme durante todo el partido, avanzó a la siguiente etapa del Australian Open 2026. Lo hizo de forma contundente, venciendo al local Aleksandar Vukic en menos de dos horas de juego por 7-5, 6-2 y 6-2. Es apenas la segunda victoria de su carrera en la categoría de Grand Slams y la primera en Melbourne.
Tirante es el actual 103º del mundo, pero su tenis dice otra cosa, actualmente, con la confianza por las nubes tras ser convocado al equipo argentino de Copa Davis.
Desde el primer punto, le avisó a Melbourne Park de su potencia, con un saque que superó los 220 kilómetros por hora.
El primer set venía parejo, con 11 juegos sin ningún quiebre por lado. Pero con el marcador en 6-5 y 30-30, el platense se quedó con un punto de 18 golpes que le dio su break point, convertido unos instantes después. Durante el parcial, logró quedarse con el 89% de los puntos disputados con su primer saque.
Otra historia muy diferente fue el segundo, que apenas duró 30 minutos. Si se fue volando, en gran parte fue por la efectividad de Tirante desde la línea de base: tuvo sólo tres errores no forzados (Vukic cometió 10). Tanto en el segundo como en el tercero, quebró para adelantarse 3-1 y mantuvo su liderazgo. El saque fue infranqueable para el local, en ningún momento consiguió un punto de quiebre.
El oriundo de nuestra ciudad supo aprovechar un cuadro favorable para mostrar su talento y festejar en su estreno en un cuadro principal de Australia. Curiosamente, fue el mismo Vukic su verduga de una fase clasificatoria pasada. Y en la edición anterior, fue vencido por nada menos que por Joao Fonseca, antes de un torneo memorable del joven brasileño.
Por un lugar en la tercera ronda del major australiano, el próximo obstáculo es el jugador norteamericano Tommy Paul, actual 20º ATP (ex Nº8).
LEA TAMBIÉN
Es el turno de Etcheverry ante el británico Arthur Fery; también juegan Comesaña y Fran Cerúndolo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí