Deportes |PRIMER TRIUNFO EN EL OPEN DE MELBOURNE

Tirante arrancó con el pie derecho en Australia

El platense despachó en tres sets al local Vukic, mostrando un nivel de alto vuelo. Ahora se cruzará con el estadounidense Paul

Tirante arrancó con el pie derecho en Australia

Thiago Tirante demostró un tenis de alto vuelo en el debut / AFP

20 de Enero de 2026 | 02:01
Edición impresa

El platense Thiago Tirante, que se mostró firme durante todo el partido, avanzó a la siguiente etapa del Australian Open 2026. Lo hizo de forma contundente, venciendo al local Aleksandar Vukic en menos de dos horas de juego por 7-5, 6-2 y 6-2. Es apenas la segunda victoria de su carrera en la categoría de Grand Slams y la primera en Melbourne.

Tirante es el actual 103º del mundo, pero su tenis dice otra cosa, actualmente, con la confianza por las nubes tras ser convocado al equipo argentino de Copa Davis.

Desde el primer punto, le avisó a Melbourne Park de su potencia, con un saque que superó los 220 kilómetros por hora.

El primer set venía parejo, con 11 juegos sin ningún quiebre por lado. Pero con el marcador en 6-5 y 30-30, el platense se quedó con un punto de 18 golpes que le dio su break point, convertido unos instantes después. Durante el parcial, logró quedarse con el 89% de los puntos disputados con su primer saque.

Otra historia muy diferente fue el segundo, que apenas duró 30 minutos. Si se fue volando, en gran parte fue por la efectividad de Tirante desde la línea de base: tuvo sólo tres errores no forzados (Vukic cometió 10). Tanto en el segundo como en el tercero, quebró para adelantarse 3-1 y mantuvo su liderazgo. El saque fue infranqueable para el local, en ningún momento consiguió un punto de quiebre.

El oriundo de nuestra ciudad supo aprovechar un cuadro favorable para mostrar su talento y festejar en su estreno en un cuadro principal de Australia. Curiosamente, fue el mismo Vukic su verduga de una fase clasificatoria pasada. Y en la edición anterior, fue vencido por nada menos que por Joao Fonseca, antes de un torneo memorable del joven brasileño.

Por un lugar en la tercera ronda del major australiano, el próximo obstáculo es el jugador norteamericano Tommy Paul, actual 20º ATP (ex Nº8).

