La AFA postergó una semana el cierre del mercado de pases

El actual mercado de pases de verano del fútbol argentino tendrá una extensión inesperada: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de acuerdo a lo que se informó, decidió ampliar el plazo de incorporaciones de futbolistas por una semana, por lo que la fecha de cierre, prevista inicialmente para hoy, se trasladará al martes 27 del corriente.

La medida aún espera la confirmación formal, pero ya genera impacto en la planificación de los clubes, especialmente porque el libro de pases permanecerá abierto cuando arranque la competencia oficial: el Torneo Apertura comenzará este jueves 22 con cinco partidos, de modo que la primera fecha se disputará mientras las negociaciones por incorporar continúan en curso.

No obstante, no se alterará la excepción para las transferencias internacionales, por lo que el plazo fue extendido hasta el 21 de marzo, y continuará vigente para aquellos equipos que vendan o cedan futbolistas al exterior tras el cierre del mercado local, por lo que Boca, en este caso, podría darle vía libre a la llegada de Chimy Ávila (hoy en el Betos de España), o a la posible salida de Kevin Zenón al fútbol europeo.

En tanto, River, que sigue activo en el mercado de pases, podría activar alguna operación de última hora si surge una oportunidad conveniente (de acuerdo a lo que diga el entrenador Marcelo Gallardo) durante los días adicionales.