Suba del 7,1% y bono de 200 mil pesos para los municipales de Berisso

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso anunció ayer un acuerdo salarial con la comuna vecina que incluye un aumento del 7,1 por ciento para los meses de marzo-abril y el cobro (en tres cuotas) de un bono extraordinario por 200.000 pesos.

Según un comunicado difundido por el gremio en redes sociales, el sector aceptó el ofrecimiento del gobierno que encabeza el intendente Fabián Cagliardi. Fue al término de un plenario con el Cuerpo de Delegados y Delegadas presidido por el secretario general del sindicato, Jorge Rodríguez.

De acuerdo a lo detallado, los trabajadores municipales de Berisso aceptaron el cobro de un bono extraordinario de 200.000 pesos, no acumulativo y que se abonará de la siguiente manera: 100.000 pesos el 21 de enero; 50.000 pesos el 20 de febrero y, finalmente, los 50.000 pesos restantes el 23 de marzo.

Además, como se dijo, el acuerdo incluye un incremento total del 7,1 por ciento en el salario conformado para los meses de marzo y abril, lo que implica aumentos en el básico y asignación remunerativa.

En este sentido, el gremio valoró el entendimiento, teniendo en cuenta la difícil situación económica del país y el contexto que atraviesa la clase trabajadora.

En el mismo orden, desde el sindicato señalaron que la mejora fue posible a partir del diálogo con el Ejecutivo municipal, a la par que remarcaron que el objetivo central fue “proteger el poder adquisitivo de la familia municipal” en un contexto económico complejo.

Por último, aclararon que, más allá de este incremento, las conversaciones siguen abiertas. Por lo que anticiparon que continúan “en diálogo permanente y negociando con el Departamento Ejecutivo” para evaluar nuevos incrementos para los meses siguientes.