Mercosur-UE: pymes temen por cierres de fábricas

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea representa una amenaza para la producción nacional si no se fortalece previamente a las pequeñas y medianas empresas.

El dirigente señaló que, sin un plan de competitividad, la apertura de mercados potenciará la crisis actual y derivará en la desaparición de dos de cada diez establecimientos fabriles.

Rosato exigió la “inmediata conformación” de una mesa de trabajo para diseñar estrategias que permitan al sector aprovechar el tratado. Según el representante industrial, de no equilibrarse las condiciones de competencia, el acuerdo funcionará como una “bomba en la producción nacional” que convertirá al país en un escenario de disputa comercial entre potencias.

La postura de la entidad fue difundida a través de un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA). El dirigente sostuvo que los países europeos planifican incentivos para exportar manufacturas y comprar materias primas, lo que pone en riesgo el empleo local.