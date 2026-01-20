Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Una maniobra denunciada en las últimas horas en La Plata volvió a encender alertas sobre operaciones sin respaldo, transferencias de dinero anticipadas y pedidos de datos personales en plataformas sin controles
Las estafas vinculadas a supuestos alquileres publicados en Facebook Marketplace vuelven a encender una señal de alerta en la ciudad de La Plata, donde la demanda habitacional crece con fuerza en ente momento del año, siendo que miles de estudiantes buscan un lugar para vivir. En ese contexto, delincuentes se aprovechan de quienes intentan alquilar de manera particular, con la idea de “ahorrarse unos pesos”, y terminan cayendo en engaños que pueden significar la pérdida de importantes sumas de dinero.
En las últimas horas se denunció un nuevo caso bajo esta modalidad, que volvió a poner el foco en los riesgos de concretar operaciones inmobiliarias a través de redes sociales sin ningún tipo de respaldo o control. Según consta en la presentación judicial, a la que EL DIA tuvo acceso, la víctima encontró una publicación en Facebook que ofrecía un departamento en una zona céntrica de la ciudad a un valor atractivo.
Tras manifestar interés, fue derivado a una conversación por WhatsApp, donde el supuesto propietario le envió fotos del inmueble y se mostró dispuesto a avanzar rápidamente con el alquiler.
El engaño se fue construyendo de manera progresiva. El estafador solicitó un adelanto en concepto de reserva y, luego, pidió una suma adicional bajo el argumento de cubrir gastos administrativos y de escribanía, asegurando que ese dinero sería reintegrado más adelante. Convencido de estar frente a una operación legítima, el damnificado realizó las transferencias desde su cuenta bancaria. Sin embargo, cuando el interlocutor comenzó a exigir nuevos pagos y a sumar excusas, la víctima advirtió que se trataba de una maniobra fraudulenta.
Al negarse a seguir enviando dinero, el contacto se tornó evasivo y finalmente desapareció. Al acercarse a su entidad bancaria, le informaron que debía radicar la denuncia correspondiente.
Como si el perjuicio económico no fuera suficiente, el denunciante también advirtió que durante el intercambio el estafador le solicitó información sensible: imágenes de su documento de identidad y datos de su tarjeta de débito, lo que abre la posibilidad de nuevas maniobras delictivas. La causa quedó en manos de la UFI N° 7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, y se encuentra en plena etapa de investigación.
Si bien no se trata de una modalidad nueva, especialistas advierten que con el paso del tiempo los estafadores perfeccionaron el mecanismo. Publicaciones con fotos atractivas, precios por debajo del mercado, respuestas rápidas y excusas para evitar encuentros presenciales son algunas de las señales de alerta. A esto se suma un dato clave: Facebook Marketplace no ofrece herramientas de verificación ni soporte de seguridad ante este tipo de operaciones.
En un contexto de alta demanda habitacional, el crecimiento de estas estafas genera preocupación y vuelve a poner en evidencia la necesidad de extremar cuidados.
