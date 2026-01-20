Llega Errecalde y fin del mercado para Gimnasia

A pesar de que la dirigencia albiazul tenía en mente incorporar otro extremo y se estaba negociando por un par de alternativas en el extranjero, Fernando Zaniratto se mostró conforme con la competitividad interna del plantel actual por lo que no habrá más incorporaciones en este libro de pases que cierra el martes 27 de enero.

De esta manera, los refuerzos son Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Agustín Auzmendi y Gonzalo Errecalde. Los dos primeros titulares indiscutidos -más allá de la ausencia de Miramón por lesión en las primera fechas- mientras que el goleador de Godoy Cruz y el defensor que últimamente pasó por Chacarita vienen para ser variantes, aunque con diferentes status dentro del plantel.

Auzmendi correrá desde atrás porque el titular indiscutido es Marcelo Torres pero sus ocho goles en el Tomba durante 2025 le permiten una competencia directa o aún la chance de jugar junto al Chelo. En cambio, la llegada de Errecalde tomó forma a partir de la lesión de Germán Conti, quien como mínimo estará afuera durante las primeras seis jornadas del Apertura.

Ya hay acuerdo con Gonzalo Errecalde, quien llega con el pase en su poder a préstamo hasta fin de año, cuando el Lob o tendrá una opción por el 50% de su pase. La revisión médica será este mediodía y tras aprobarla se procederá a la firma del contrato para luego sumarse a los entrenamientos en Estancia Chica.

El defensor central tiene 25 años, nació en General Pinto (provincia de Buenos Aires) y comenzó a jugar en el club de su ciudad, Atlético Pintense. Luego, tuvo su etapa de juveniles en Racing, donde llegó hasta la Reserva. Sacachispas, Deportivo Armenio, Almirante Brown y Chacarita fueron los pasos por el ascenso previos a su llegada a Gimnasia.

Con Errecalde, Gimnasia da por finalizado el libro de pases a una semana del cierre formal. A pesar de que la dirigencia había averiguado por distintas alternativas de extremos, el el entrenador albiazul entiende que tiene un buen plantel, confía en los jugadores jóvenes y en la competencia interna que puedan dar. Manuel Panaro, Franco Torres, Jeremías Merlo son los titulares y el primer suplente en el comienzo de la temporada, mientras que la continuidad de Maximiliano Zalazar (tuvo una charla con el DT y se queda tras frustrarse su pase al Liverpool uruguayo) y variantes como Santiago Villarreal también son consideradas por el entrenador.

Gelsomino, Bolzán y De Asís son profesionales tras la firma de sus primeros contratos

Además, en las últimas horas Gimnasia confirmó las firmas de los primeros contratos profesionales de Alejo Gelsomino, Cayetano Bolzán y Jorge De Asís, tres de los integrantes más importantes de la Reserva subcampeona. Gelsomino será alternativa e defensa a la titularidad de Pedro Silva Torrejón, mientras De Asís y Bolzán esperarán su chance en el centro del ataque.