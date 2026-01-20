Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada
VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
Ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Marchan esta tarde en Abasto por Yanina Correa a casi un mes de su desaparición
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Sancionan a un hombre por filmar con un celular mientras conducía su camioneta
Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
Lanzan nuevos planes de pago para regularizar deudas y acceder a descuentos de hasta 15%
Aseguran que en La Plata se removieron unos 2 mil autos quemados y abandonados en la vía pública
Guerra de intendentes y máquinas municipales en el Conurbano bonaerense
Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
¿Cuál es la ciudad argentina elegida como la mejor para visitar?
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 20 de enero
El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente
El Gobierno, querellante contra la AFA por más de $19 mil millones
Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Llegó de Italia entre 1890 y 1900 y rápidamente se constituyó como uno de los principales constructores de la época. Cómo fue su labor y cómo continuó su legado
Alejandro Alfonzo (aalfonzo@eldia.com)
Solo basta con levantar la cabeza para notar que muchas casas de la Ciudad son históricas, tradicionales, añejas. Pero, además de constituir patrimonio histórico -con estilo francés, italiano; o las famosas chorizo o de posguerra- estos inmuebles esconden una historia; un apellido.
Tal es el caso de la vivienda que emerge en diagonal 74 entre 15 y 16; o la que está en calle 6 y 44, justo en la esquina. También se puede señalar a la casa de 14, entre 50 y diagonal 73: aquella en la que habitó el médico Osvaldo Mammoni, eminencia local. Entra en el abanico la casa de 13 entre 49 y 50 (más tirando a 50) y, aseguran que alguna olvidada más habita en algún hueco recóndito de la popular avenida 7.
El apellido detrás es Castrogiovanni, un italiano nacido a fines del siglo 19 que cruzó el Océano Atlántico con dos objetivos claros pero ambiciosos: prosperidad y porvenir. Así fue como Vicente -su nombre de pila- se asentó en La Plata, formó una familia que hasta el presente sigue viva y, al compás de la fundación, construyó las primeras viviendas en La Plata.
La primera que arribó fue Margarita Morello, a sus 3 años, junto a su padre, madre y dos hermanos. Se instalaron en 41 entre 11 y 12.
Unos años después, entre 1890 y 1900, llegó oriundo de Sicilia, Italia, Vicente Castrogiovanni junto a una hermana y un hermano.
“A través de paisanos, Margarita y Vicente se conocieron. Al poco tiempo el papá de ella murió. Entonces él le pidió casamiento y le construyó una casa al lado de la suya que hoy sigue en pie”. Quien dijo esto -en diálogo con EL DIA- fue Anabella de la Fuente Castrogiovanni, nieta de Margarita y Vicente. “Ellos se casaron y tuvieron nueve hijos aunque uno murió al nacer. En sintonía, Vicente agrandaba la casa cada vez más”, continuó Anabella.
LE PUEDE INTERESAR
Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos
LE PUEDE INTERESAR
Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario
Así, entonces, nacieron Ángel, María, Dominga, Esther, Margarita (Rita), Mabellia, Vicente Antonio, Juan José; además del hijo fallecido prematuramente.
“La familia continuó como se esperaba: mi abuelo se consolidó como referente en la construcción local mientras mi abuela se dedicaba a la casa y a sus hijos”, contó Anabella.
Estilo chorizo era la casa en la que vivía Vicente Castrogiovanni y su vasta familia. A sus hijos, se sumaban sus hermanos y sus cuñados. A la hora del almuerzo, todos se reunían en uno de los dos comedores del hogar. Allí, además de la mesa, emergía el escritorio donde Vicente Castrogiovanni trabajaba en los proyectos de construcción junto a Dominga, quien lo ayudaba en escribir los presupuestos de las obras.
Debajo de ellos, el sótano almacenaba comida para meses utilizando la refrigeración de la época: barras de hielo. Asimismo, el hogar mitigaba el calor con cámaras de aire en las habitaciones: los techos tenían una capa de tierra entre el cielorraso y las chapas.
¿Y Vicente como era? “Fue una persona católica: en las misas solía llevar un estandarte. Además, fue radical. Siempre usaba la boina blanca. Yo lo recuerdo como una persona muy honesta. Eso lo llevó muchas veces a usar su dinero para obras que no eran de él”, relató Anabella de la Fuente Castrogiovanni. “Era una persona muy trabajadora. En la casa tenía su propio camión y materiales”, agregó.
Junto a Vicente, sus hijos Ángel y Vicente Antonio, fueron los únicos -y los últimos- que continuaron en el área de la construcción. Muchas de sus hijas se abocaron al comercio y una de ellas trabajó en el Ministerio de Economía.
Ningún nieto del legado familiar continuó en el rubro de la construcción. “Apenas una sobrina mía, bisnieta de Vicente, estudió arquitectura”, contó Anabella.
A más de un siglo de la llegada de Vicente a Argentina y a La Plata, los almuerzos multitudinarios se convirtieron en encuentros más pequeños y veladas íntimas. “Antes nos reuníamos todos los domingos, comíamos pastas o risotto. Poco a poco se fue perdiendo”, manifestó, con nostalgia, la nieta Anabella.
No obstante, además de un apellido fulgurante y una familia que sigue latiendo, las casas de Castrogiovanni continúan siendo una reminiscencia de lo que fue la arquitectura del siglo XX. Hoy, prevalecen como una exhibición de La Plata en sus primeros años de vida.
la esquina de 14 y 50, vivienda histórica construida por castrogiovanni donde vivió el doctor mammoni. A principios del siglo pasado recibió el certificado de constructor por parte de la municipalidad / d. alday
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí