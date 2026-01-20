Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

la esquina de 14 y 50, vivienda histórica construida por castrogiovanni donde vivió el doctor mammoni. A principios del siglo pasado recibió el certificado de constructor por parte de la municipalidad / d. alday

Solo basta con levantar la cabeza para notar que muchas casas de la Ciudad son históricas, tradicionales, añejas. Pero, además de constituir patrimonio histórico -con estilo francés, italiano; o las famosas chorizo o de posguerra- estos inmuebles esconden una historia; un apellido.

Tal es el caso de la vivienda que emerge en diagonal 74 entre 15 y 16; o la que está en calle 6 y 44, justo en la esquina. También se puede señalar a la casa de 14, entre 50 y diagonal 73: aquella en la que habitó el médico Osvaldo Mammoni, eminencia local. Entra en el abanico la casa de 13 entre 49 y 50 (más tirando a 50) y, aseguran que alguna olvidada más habita en algún hueco recóndito de la popular avenida 7.

El apellido detrás es Castrogiovanni, un italiano nacido a fines del siglo 19 que cruzó el Océano Atlántico con dos objetivos claros pero ambiciosos: prosperidad y porvenir. Así fue como Vicente -su nombre de pila- se asentó en La Plata, formó una familia que hasta el presente sigue viva y, al compás de la fundación, construyó las primeras viviendas en La Plata.

La llegada

La primera que arribó fue Margarita Morello, a sus 3 años, junto a su padre, madre y dos hermanos. Se instalaron en 41 entre 11 y 12.

Unos años después, entre 1890 y 1900, llegó oriundo de Sicilia, Italia, Vicente Castrogiovanni junto a una hermana y un hermano.

“A través de paisanos, Margarita y Vicente se conocieron. Al poco tiempo el papá de ella murió. Entonces él le pidió casamiento y le construyó una casa al lado de la suya que hoy sigue en pie”. Quien dijo esto -en diálogo con EL DIA- fue Anabella de la Fuente Castrogiovanni, nieta de Margarita y Vicente. “Ellos se casaron y tuvieron nueve hijos aunque uno murió al nacer. En sintonía, Vicente agrandaba la casa cada vez más”, continuó Anabella.

Así, entonces, nacieron Ángel, María, Dominga, Esther, Margarita (Rita), Mabellia, Vicente Antonio, Juan José; además del hijo fallecido prematuramente.

“La familia continuó como se esperaba: mi abuelo se consolidó como referente en la construcción local mientras mi abuela se dedicaba a la casa y a sus hijos”, contó Anabella.

La vida de principio de siglo

Estilo chorizo era la casa en la que vivía Vicente Castrogiovanni y su vasta familia. A sus hijos, se sumaban sus hermanos y sus cuñados. A la hora del almuerzo, todos se reunían en uno de los dos comedores del hogar. Allí, además de la mesa, emergía el escritorio donde Vicente Castrogiovanni trabajaba en los proyectos de construcción junto a Dominga, quien lo ayudaba en escribir los presupuestos de las obras.

Debajo de ellos, el sótano almacenaba comida para meses utilizando la refrigeración de la época: barras de hielo. Asimismo, el hogar mitigaba el calor con cámaras de aire en las habitaciones: los techos tenían una capa de tierra entre el cielorraso y las chapas.

¿Y Vicente como era? “Fue una persona católica: en las misas solía llevar un estandarte. Además, fue radical. Siempre usaba la boina blanca. Yo lo recuerdo como una persona muy honesta. Eso lo llevó muchas veces a usar su dinero para obras que no eran de él”, relató Anabella de la Fuente Castrogiovanni. “Era una persona muy trabajadora. En la casa tenía su propio camión y materiales”, agregó.

Del pasado al presente

Junto a Vicente, sus hijos Ángel y Vicente Antonio, fueron los únicos -y los últimos- que continuaron en el área de la construcción. Muchas de sus hijas se abocaron al comercio y una de ellas trabajó en el Ministerio de Economía.

Ningún nieto del legado familiar continuó en el rubro de la construcción. “Apenas una sobrina mía, bisnieta de Vicente, estudió arquitectura”, contó Anabella.

A más de un siglo de la llegada de Vicente a Argentina y a La Plata, los almuerzos multitudinarios se convirtieron en encuentros más pequeños y veladas íntimas. “Antes nos reuníamos todos los domingos, comíamos pastas o risotto. Poco a poco se fue perdiendo”, manifestó, con nostalgia, la nieta Anabella.

No obstante, además de un apellido fulgurante y una familia que sigue latiendo, las casas de Castrogiovanni continúan siendo una reminiscencia de lo que fue la arquitectura del siglo XX. Hoy, prevalecen como una exhibición de La Plata en sus primeros años de vida.