Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

La Ciudad |Autor de la casa del doctor mammoni, entre otras

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Llegó de Italia entre 1890 y 1900 y rápidamente se constituyó como uno de los principales constructores de la época. Cómo fue su labor y cómo continuó su legado

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

la esquina de 14 y 50, vivienda histórica construida por castrogiovanni donde vivió el doctor mammoni. A principios del siglo pasado recibió el certificado de constructor por parte de la municipalidad / d. alday

Alejandro Alfonzo (aalfonzo@eldia.com)

20 de Enero de 2026 | 02:14
Edición impresa

Solo basta con levantar la cabeza para notar que muchas casas de la Ciudad son históricas, tradicionales, añejas. Pero, además de constituir patrimonio histórico -con estilo francés, italiano; o las famosas chorizo o de posguerra- estos inmuebles esconden una historia; un apellido.

Tal es el caso de la vivienda que emerge en diagonal 74 entre 15 y 16; o la que está en calle 6 y 44, justo en la esquina. También se puede señalar a la casa de 14, entre 50 y diagonal 73: aquella en la que habitó el médico Osvaldo Mammoni, eminencia local. Entra en el abanico la casa de 13 entre 49 y 50 (más tirando a 50) y, aseguran que alguna olvidada más habita en algún hueco recóndito de la popular avenida 7.

El apellido detrás es Castrogiovanni, un italiano nacido a fines del siglo 19 que cruzó el Océano Atlántico con dos objetivos claros pero ambiciosos: prosperidad y porvenir. Así fue como Vicente -su nombre de pila- se asentó en La Plata, formó una familia que hasta el presente sigue viva y, al compás de la fundación, construyó las primeras viviendas en La Plata.

La llegada

La primera que arribó fue Margarita Morello, a sus 3 años, junto a su padre, madre y dos hermanos. Se instalaron en 41 entre 11 y 12.

Unos años después, entre 1890 y 1900, llegó oriundo de Sicilia, Italia, Vicente Castrogiovanni junto a una hermana y un hermano.

“A través de paisanos, Margarita y Vicente se conocieron. Al poco tiempo el papá de ella murió. Entonces él le pidió casamiento y le construyó una casa al lado de la suya que hoy sigue en pie”. Quien dijo esto -en diálogo con EL DIA- fue Anabella de la Fuente Castrogiovanni, nieta de Margarita y Vicente. “Ellos se casaron y tuvieron nueve hijos aunque uno murió al nacer. En sintonía, Vicente agrandaba la casa cada vez más”, continuó Anabella.

LE PUEDE INTERESAR

Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos

LE PUEDE INTERESAR

Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario

Así, entonces, nacieron Ángel, María, Dominga, Esther, Margarita (Rita), Mabellia, Vicente Antonio, Juan José; además del hijo fallecido prematuramente.

“La familia continuó como se esperaba: mi abuelo se consolidó como referente en la construcción local mientras mi abuela se dedicaba a la casa y a sus hijos”, contó Anabella.

La vida de principio de siglo

Estilo chorizo era la casa en la que vivía Vicente Castrogiovanni y su vasta familia. A sus hijos, se sumaban sus hermanos y sus cuñados. A la hora del almuerzo, todos se reunían en uno de los dos comedores del hogar. Allí, además de la mesa, emergía el escritorio donde Vicente Castrogiovanni trabajaba en los proyectos de construcción junto a Dominga, quien lo ayudaba en escribir los presupuestos de las obras.

Debajo de ellos, el sótano almacenaba comida para meses utilizando la refrigeración de la época: barras de hielo. Asimismo, el hogar mitigaba el calor con cámaras de aire en las habitaciones: los techos tenían una capa de tierra entre el cielorraso y las chapas.

¿Y Vicente como era? “Fue una persona católica: en las misas solía llevar un estandarte. Además, fue radical. Siempre usaba la boina blanca. Yo lo recuerdo como una persona muy honesta. Eso lo llevó muchas veces a usar su dinero para obras que no eran de él”, relató Anabella de la Fuente Castrogiovanni. “Era una persona muy trabajadora. En la casa tenía su propio camión y materiales”, agregó.

Del pasado al presente

Junto a Vicente, sus hijos Ángel y Vicente Antonio, fueron los únicos -y los últimos- que continuaron en el área de la construcción. Muchas de sus hijas se abocaron al comercio y una de ellas trabajó en el Ministerio de Economía.

Ningún nieto del legado familiar continuó en el rubro de la construcción. “Apenas una sobrina mía, bisnieta de Vicente, estudió arquitectura”, contó Anabella.

A más de un siglo de la llegada de Vicente a Argentina y a La Plata, los almuerzos multitudinarios se convirtieron en encuentros más pequeños y veladas íntimas. “Antes nos reuníamos todos los domingos, comíamos pastas o risotto. Poco a poco se fue perdiendo”, manifestó, con nostalgia, la nieta Anabella.

No obstante, además de un apellido fulgurante y una familia que sigue latiendo, las casas de Castrogiovanni continúan siendo una reminiscencia de lo que fue la arquitectura del siglo XX. Hoy, prevalecen como una exhibición de La Plata en sus primeros años de vida.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

la esquina de 14 y 50, vivienda histórica construida por castrogiovanni donde vivió el doctor mammoni. A principios del siglo pasado recibió el certificado de constructor por parte de la municipalidad / d. alday

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción

La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada

La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

Domínguez: .“El equipo está bien y eso me reconforta”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Últimas noticias de La Ciudad

Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero

Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica

Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites

La FMS Argentina vuelve a La Plata: dónde, cuándo y cómo conseguir las entradas
Información General
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
Policiales
VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
Ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Deportes
Gimnasia levantó las inhibiciones, que le impedían la inscripción de refuerzos
Facundo Farías tras la goleada: "Es lindo empezar el año así"
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
Domínguez: .“El equipo está bien y eso me reconforta”
Espectáculos
La FMS Argentina vuelve a La Plata: dónde, cuándo y cómo conseguir las entradas
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla