El FMI, optimista: mantiene un crecimiento del 4%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4 por ciento en 2026 y 2027. El organismo ya había elogiado la perfomance del país a fines de 2025 y el rumbo económico del Gobierno libertario de Javier Milei.

De acuerdo a un informe del FMI, sugieren que estas cifras representan una consolidación de la actividad y posicionan al país con una expansión superior al promedio mundial, el cual se estima en 3,3 por ciento para 2026 y 3,2 por ciento para 2027.

Argentina superaría así ampliamente la media de América Latina y el Caribe, que proyecta un avance del 2,2 por ciento en 2026 y del 2,7 por ciento en 2027.

En la comparación directa con las potencias del bloque, el dinamismo local sobresale: mientras Brasil desaceleraría su ritmo al 1,6 por ciento en 2026 (con un repunte al 2,3 por ciento en 2027) y México mantendría tasas moderadas de 1,5 por ciento y 2,1 por ciento, respectivamente,

Siempre según el trabajo del FMI, a nivel global, el país se destaca en el tablero de las 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial.

De acuerdo al “Panorama Económico Mundial” (WEO), el país se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado, siendo superada únicamente por mercados emergentes de alto dinamismo como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita.

IA y riesgos comerciales

El FMI revisó al alza ayer su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.

El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3,3 por ciento este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0,2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.

El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que “la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores”, lo que indica vulnerabilidad.

Si bien la economía global parece estar “dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025”, esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Más bien, los desafíos se vieron compensados por “vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica”, explicó a periodistas.

Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.

Aranceles e inflación

El sector privado, mientras, mostró en 2025 capacidad de adaptación para enfrentar choques comerciales.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles que afectaron tanto a aliados como a competidores, agitando los mercados y las cadenas de suministro y disparando las tensiones comerciales.

Pero la administración Trump cerró luego acuerdos arancelarios con varios socios y alcanzó una tregua temporal crucial con China.

Por ahora, se espera que la inflación global baje de un estimado 4,1 por ciento en 2025 a 3,8 por ciento en 2026.

Las últimas amenazas de aranceles de Trump contra ocho países europeos, en un pulso por el territorio danés de Groenlandia, volvieron a sacudir al mundo.

“Vemos que estamos en un mundo en el que pueden estallar tensiones comerciales, pueden estallar tensiones geopolíticas. Y ese es un riesgo a la baja para la economía mundial”, dijo Gourinchas a la AFP durante una entrevista en Bruselas.

No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.

La Corte Suprema de Estados Unidos también debe pronunciarse sobre la legalidad del uso por parte de Trump de poderes económicos de emergencia para imponer aranceles a bienes de prácticamente todos los socios comerciales. Se espera que el alto tribunal emita una decisión a principios de este año.

La anulación de algunos aranceles “inyectaría otra dosis de incertidumbre sobre la política comercial en la economía global”, sostuvo Gourinchas.

Trump podría recurrir a otras facultades legales para reimponer aranceles, lo que genera incertidumbre.

Además del comercio, el auge de la IA que impulsa la economía global conlleva sus propios riesgos, estimó Gourinchas.

Existe la posibilidad de una “corrección del mercado” si no se concretan las expectativas sobre las ganancias de la IA, la productividad y la rentabilidad.

Un gran catalizador de los recientes récords bursátiles en Wall Street ha sido, precisamente, el sentimiento alcista en torno a la inteligencia artificial.

El FMI estima el crecimiento de Estados Unidos en 2,4 por ciento para 2026, 0,3 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.

En contraste, prevé un crecimiento del 1,3 por ciento en la zona euro.

El crecimiento en China e India también es “relativamente sólido” en comparación con otros mercados emergentes, dijo Gourinchas.

De cara al futuro, subrayó la necesidad de conservar la independencia de los bancos centrales, para que puedan cumplir su mandato de mantener a raya la inflación.

Aunque no comentó sobre una investigación en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la relevancia del dólar estadounidense para el sistema monetario internacional implica que es “aún más importante” que la Fed pueda hacer su trabajo y hacerlo bien.