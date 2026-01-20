Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía |Informe sobre la argentina y el resto del mundo

El FMI, optimista: mantiene un crecimiento del 4%

El organismo crediticio posicionó al país con una expansión superior al promedio mundial (que calculó entre un 3,3 y 3,2 por ciento), tanto para 2026 como para 2027

El FMI, optimista: mantiene un crecimiento del 4%

La directora gerente del FMI, Kristalina Giorgieva / archivo

20 de Enero de 2026 | 02:15
Edición impresa

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4 por ciento en 2026 y 2027. El organismo ya había elogiado la perfomance del país a fines de 2025 y el rumbo económico del Gobierno libertario de Javier Milei.

De acuerdo a un informe del FMI, sugieren que estas cifras representan una consolidación de la actividad y posicionan al país con una expansión superior al promedio mundial, el cual se estima en 3,3 por ciento para 2026 y 3,2 por ciento para 2027.

Argentina superaría así ampliamente la media de América Latina y el Caribe, que proyecta un avance del 2,2 por ciento en 2026 y del 2,7 por ciento en 2027.

En la comparación directa con las potencias del bloque, el dinamismo local sobresale: mientras Brasil desaceleraría su ritmo al 1,6 por ciento en 2026 (con un repunte al 2,3 por ciento en 2027) y México mantendría tasas moderadas de 1,5 por ciento y 2,1 por ciento, respectivamente,

Siempre según el trabajo del FMI, a nivel global, el país se destaca en el tablero de las 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial.

De acuerdo al “Panorama Económico Mundial” (WEO), el país se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado, siendo superada únicamente por mercados emergentes de alto dinamismo como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita.

LE PUEDE INTERESAR

Milei a Davos, con una agenda muy económica

LE PUEDE INTERESAR

Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias

IA y riesgos comerciales

El FMI revisó al alza ayer su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.

El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3,3 por ciento este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0,2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.

El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que “la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores”, lo que indica vulnerabilidad.

Si bien la economía global parece estar “dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025”, esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Más bien, los desafíos se vieron compensados por “vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica”, explicó a periodistas.

Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.

Aranceles e inflación

El sector privado, mientras, mostró en 2025 capacidad de adaptación para enfrentar choques comerciales.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles que afectaron tanto a aliados como a competidores, agitando los mercados y las cadenas de suministro y disparando las tensiones comerciales.

Pero la administración Trump cerró luego acuerdos arancelarios con varios socios y alcanzó una tregua temporal crucial con China.

Por ahora, se espera que la inflación global baje de un estimado 4,1 por ciento en 2025 a 3,8 por ciento en 2026.

Las últimas amenazas de aranceles de Trump contra ocho países europeos, en un pulso por el territorio danés de Groenlandia, volvieron a sacudir al mundo.

“Vemos que estamos en un mundo en el que pueden estallar tensiones comerciales, pueden estallar tensiones geopolíticas. Y ese es un riesgo a la baja para la economía mundial”, dijo Gourinchas a la AFP durante una entrevista en Bruselas.

No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.

La Corte Suprema de Estados Unidos también debe pronunciarse sobre la legalidad del uso por parte de Trump de poderes económicos de emergencia para imponer aranceles a bienes de prácticamente todos los socios comerciales. Se espera que el alto tribunal emita una decisión a principios de este año.

La anulación de algunos aranceles “inyectaría otra dosis de incertidumbre sobre la política comercial en la economía global”, sostuvo Gourinchas.

Trump podría recurrir a otras facultades legales para reimponer aranceles, lo que genera incertidumbre.

Además del comercio, el auge de la IA que impulsa la economía global conlleva sus propios riesgos, estimó Gourinchas.

Existe la posibilidad de una “corrección del mercado” si no se concretan las expectativas sobre las ganancias de la IA, la productividad y la rentabilidad.

Un gran catalizador de los recientes récords bursátiles en Wall Street ha sido, precisamente, el sentimiento alcista en torno a la inteligencia artificial.

El FMI estima el crecimiento de Estados Unidos en 2,4 por ciento para 2026, 0,3 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.

En contraste, prevé un crecimiento del 1,3 por ciento en la zona euro.

El crecimiento en China e India también es “relativamente sólido” en comparación con otros mercados emergentes, dijo Gourinchas.

De cara al futuro, subrayó la necesidad de conservar la independencia de los bancos centrales, para que puedan cumplir su mandato de mantener a raya la inflación.

Aunque no comentó sobre una investigación en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la relevancia del dólar estadounidense para el sistema monetario internacional implica que es “aún más importante” que la Fed pueda hacer su trabajo y hacerlo bien.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

“El equipo está bien y eso me reconforta”

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus

Llega Errecalde y fin del mercado para Gimnasia
Últimas noticias de Política y Economía

Milei a Davos, con una agenda muy económica

Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

El Gobierno, querellante contra la AFA por más de $19 mil millones
Policiales
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Espectáculos
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Rumores de romance: qué pasa entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega
VIDEO. “Put..., las odio”: la polémica nota que salió al aire en la que Dupláa insulta a sus fans
Deportes
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Todo encaminado para el regreso de Mancuso
Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica
Información General
Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
Nuevas evacuaciones en Comodoro Rivadavia por la emergencia geológica
Cómo sigue el joven trasladado de urgencia a La Plata tras volcar en cuatriciclo en Villa Gesell
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla