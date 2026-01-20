Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

A 48 HORAS DEL VIOLENTO ATAQUE OCURRIDO EN 142 Y 57, CONTINÚA INTERNADO EN ESTADO DELICADO

El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo

La brutal agresión desató una protesta vecinal con cortes y quema de gomas. La familia de la víctima pide el cambio de carátula

El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo

Familiares y vecinos reclamaron ayer un cambio de carátula / EL DIA

20 de Enero de 2026 | 03:03
Edición impresa

La conmoción por el violento ataque ocurrido el último domingo en la localidad platense de Los Hornos sigue en aumento. A 48 horas del brutal episodio, se conoció que al joven de nacionalidad uruguaya que fue apuñalado en plena vía pública debieron amputarle una de sus piernas debido a la gravedad de las heridas sufridas. Mientras tanto, familiares y allegados encabezaron una protesta con corte de calle y quema de gomas para exigir justicia y un cambio en la carátula judicial del caso.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 6 de la mañana, en la zona de calles 142 y 57. Según se pudo reconstruir a partir de testimonios y material fílmico, la víctima -un joven de 24 años- fue atacada en manada por al menos cuatro personas, entre ellas dos mujeres mayores de edad y dos adolescentes de 16 años, quienes utilizaron armas blancas durante la agresión.

El joven recibió al menos cuatro heridas cortantes, algunas de extrema gravedad. Dos puntazos fueron en la espalda, otro en la zona de la entrepierna y uno en una pierna, lesión que terminó siendo determinante. Las imágenes que trascendieron en las últimas horas muestran un escenario de dramatismo extremo: la víctima perdiendo una gran cantidad de sangre y siendo auxiliada de urgencia por vecinos, en una secuencia que generó fuerte impacto por su crudeza.

Tras el ataque, el herido fue trasladado inicialmente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos y luego derivado al Hospital San Juan de Dios, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Pese a los esfuerzos médicos, en las últimas horas se confirmó que fue necesaria la amputación de una de sus extremidades inferiores. Actualmente, el joven permanece internado, estable pero intubado, bajo estricta observación médica.

En la jornada posterior al hecho, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Tercera logró identificar a los presuntos agresores. Como resultado, fueron aprehendidas dos mujeres mayores de edad y dos menores, todos imputados por el delito de lesiones graves. Sin embargo, la situación judicial generó indignación en el entorno de la víctima, ya que, según denunciaron los familiares, los acusados habrían recuperado la libertad.

Se conocieron más imágenes de la brutal agresión al joven / EL DIA

FUEGO, TENSIÓN Y RECLAMO

Ayer por la tarde familiares, amigos y vecinos realizaron una protesta en 143 entre 57 y 58, donde cortaron la calle y quemaron neumáticos en señal de reclamo. El pedido apunta a un cambio de carátula, entendiendo que la gravedad del hecho excede ampliamente una imputación por lesiones graves, además de exigir que los responsables no queden libres.

La causa es investigada por la UFI N°7 de La Plata, que avaló en su momento la aprehensión de las dos mujeres mayores, mientras que la Fiscalía del Joven dispuso el alojamiento de los menores en un centro de recepción. No obstante, la investigación continúa para determinar el móvil del ataque.

 

