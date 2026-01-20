Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Según una ONG

Davos y la riqueza récord de los magnates

Davos y la riqueza récord de los magnates

Elodie Le Maou

20 de Enero de 2026 | 02:14
La fortuna de los multimillonarios alcanzó un récord en 2025, “socavando la libertad política” y alimentando las desigualdades, denunció la ONG Oxfam, que criticó la política del presidente estadounidense Donald Trump -que estará en Suiza-, antes del inicio en Davos del encuentro anual de “los ricos y poderosos”.

Los 12 multimillonarios más ricos -con Elon Musk a la cabeza- “poseen más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad”, es decir, unos cuatro mil millones de personas, calculó Oxfam en su informe sobre las desigualdades, que año tras año constata el aumento de la riqueza de los superricos.

El año pasado, el mundo registró por primera vez más de 3.000 multimillonarios, que acumulaban una fortuna conjunta de 18,3 billones de dólares, según la ONG.

La reducción de la pobreza se ha ralentizado desde la pandemia de 2020 y el valor del patrimonio de las mayores fortunas aumentó un 16,2% -unos 2,5 billones de dólares- un ritmo tres veces superior al de los cinco años anteriores.

Oxfam advierte que la acumulación de riqueza permite a los ultrarricos asegurarse acceso a las instituciones y comprar medios de comunicación, “socavando la libertad política y erosionando los derechos de la mayoría”, en un contexto de políticas fiscales favorables y silenciamiento de voces disidentes.

Además, según la ONG, los medios controlados por multimillonarios “desatienden de manera sistemática” los intereses de los pobres, de las mujeres y las minorías étnicas.

En América Latina, por ejemplo, solo el 3% de quienes aparecen en las noticias son indígenas, y apenas una de cada cinco es mujer, señala el informe.

Círculo vicioso

La ONG sostiene además que los ultrarricos “tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político” que el resto de la población.

Oxfam cita a Estados Unidos, primera potencia mundial, donde el gobierno de Trump incluye a varios multimillonarios.

“Es un círculo vicioso”, afirma su director general, Amitabh Behar, citado en el informe, quien advierte que “las desigualdades económicas y políticas pueden acelerar la erosión de los derechos y la seguridad de las personas a un ritmo alarmante”.

De cara a las elecciones de medio mandato en noviembre, el gobierno estadounidense prevé importantes recortes fiscales para empresas y hogares, mientras que las multinacionales han logrado quedar exentas del tipo mínimo de imposición del 15% fijado por un acuerdo internacional.

“Las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, en particular la promoción de la desregulación y el desmantelamiento de acuerdos destinados a reforzar la fiscalidad empresarial, han beneficiado a los más ricos en todo el mundo”, subraya Oxfam.

El caso Galperin

Oxfam pide, entre otras medidas, limitar el poder de los ultrarricos, mediante una “verdadera” tributación y prohibiéndoles financiar campañas políticas.

La ONG señala el caso de Marcos Galperin, el hombre más rico de Argentina y “firme defensor” del presidente Javier Milei en redes sociales.

“En un escenario de grandes recortes presupuestarios en Argentina, su empresa Mercado Libre (...) ha sido la principal beneficiaria de las exenciones fiscales nacionales, por valor de 247 millones de dólares en los últimos tres años”, señala el informe.

Según Oxfam, “bastaría con el 65% de la riqueza que los multimillonarios han acumulado en el último año para acabar con la pobreza en el mundo”.

Para Christy Hoffman, secretaria general de la federación sindical internacional UNI Global Union, la prioridad es “reforzar la estructura del mercado laboral para que los trabajadores puedan tener voz en las decisiones”.

Hoffman critica la “presión” hacia la desregulación tecnológica y la política arancelaria “irracional” del gobierno de Trump. También reclama, en declaraciones a AFP, una fiscalidad más redistributiva, mejores programas sociales y servicios públicos.

En una cumbre del G20 que reunió a las principales economías del mundo el pasado noviembre, un grupo de expertos encabezado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz recomendó crear un panel internacional sobre desigualdades, inspirado en el modelo del IPCC para el clima.

AFP

 

