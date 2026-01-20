Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En lo que va del año

El Central ya compró más de US$700 millones

El Central ya compró más de US$700 millones
20 de Enero de 2026 | 02:08
Edición impresa

El Banco Central de la República (BCRA) Argentina compró ayer otro US$21 millones y adquirió más de US$700 millones en lo que va de enero.

Compró US$708 millones desde que inició la “fase 4” del programa monetario.

Es la décima primera jornada en la que se hace de dólares para fortalecer las reservas. Entre las tres compras con mayor volumen se ubican la del 14 de enero (US$187 millones), 16 de enero (US$125 millones) y 6 de enero (US$83 millones).

Y es que con el inicio del nuevo programa monetario, el Banco Central se comprometió a adquirir hasta el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Sin embargo, se especula con que la entidad financiera superó ese umbral y operó por fuera del MLC.

Según el texto oficial, el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas “estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios”, donde el BCRA “podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

Es por eso que desde la administración del Central creen poder alcanzar los US$10.000 millones durante el 2026, dado que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI (Producto Bruto Interno) para diciembre.

Lo cierto es que el Gobierno debe aumentar el caudal de reservas, ya que fue algo que se pactó dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del pasado abril.

Los mercados ayer

El dólar oficial cerró ayer en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto al viernes. En otros bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472. Y el precio del blue se cotizó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,34%.

El índice S&P Merval de la bolsa porteña arrancó la semana en rojo tras marcar en los cinco días previos una caída de superior al 5%, la baja semanal más pronunciada en cuatro meses. Ocurrió en una rueda de bajo movimiento y sin la referencia de Wall Street por tratarse de un día feriado en EE UU. Así los ADRs y los bonos soberanos no cotizaron en Nueva York.

 

