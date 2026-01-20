Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira

Un violento enfrentamiento entre grupos de jóvenes, en su mayoría menores de edad, se desató ayer por la tarde en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira. El episodio generó momentos de extrema tensión, obligó a la intervención policial y volvió a encender la alarma entre los vecinos por el incremento de hechos violentos protagonizados por adolescentes durante el verano.

El hecho ocurrió en una casa quinta ubicada en la zona de calles 92 y 6 bis, luego de que un grupo de frentistas alertara a la Policía por ruidos molestos y disturbios. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la realización de un evento no autorizado y, además, una pelea generalizada entre varios jóvenes que se agredían con golpes de puño y empujones.

La situación fue descripta por testigos como una verdadera batalla campal, con corridas, gritos y escenas de violencia que se trasladaron incluso a la vía pública. Esto también fue constatado por este diario a través de videos que los propios vecinos enviaron a través de nuestra línea de WhasApp. Lo cierto es que la intervención policial permitió separar a los involucrados y evitar que el conflicto escalara a consecuencias más graves. Tras disuadir a los presentes, los efectivos lograron que los asistentes se retiraran del lugar.

Vecinos del barrio expresaron su profundo malestar y temor ante el nivel de violencia exhibido. “No es solo la música fuerte, es el miedo de que alguien termine herido o que esto se repita”, señalaron, al tiempo que reclamaron controles y presencia policial para prevenir este tipo de situaciones.

El propietario del inmueble manifestó ante las autoridades que no había alquilado la casa quinta para la realización del evento y que desconocía la organización de la fiesta. Según indicó, el lugar fue desocupado tras la intervención policial.