Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias

Patricia Bullrich, en su banca del Senado. Es la estratega oficialista de la reforma laboral /web

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la ley de Glaciares, según se publicó ayer en el Boletín Oficial.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

La convocatoria a sesiones extraordinarias es una atribución presidencial que permite requerir al Parlamento que se reúna fuera del período ordinario para abordar temas específicos que el Gobierno considera de tratamiento urgente.

El temario incluye el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639) y la ley de ‘Modernización Laboral’.

También se incorporaron el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, a ser remitido por el Poder Ejecutivo nacional, y la consideración del acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Adolfo Iglesias, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

En cambio, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño cuestionó ayer al gobierno libertario por haber dejado afuera al DNU de reforma de la ley de Inteligencia del temario de las sesiones extraordinarias. En un posteo de la red social X, el referente del PTS concluyó que “no existía ninguna urgencia para sacar este decreto entre gallos y medianoche” sino “solo el objetivo de reforzar el aparato represivo y darle superpoderes a la SIDE para espiar, perseguir y detener a opositores y a cualquiera que se organice para rechazar las políticas de Milei y sus cómplices”.

Detrás de la reforma laboral

En tanto, el Senado avanza en la protección del calendario legislativo para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras el oficialismo se encuentra abocado a definir el respaldo parlamentario necesario -la negociación con los gobernadores es clave- y concluir las modificaciones finales al texto. La estrategia, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, sigue buscando apoyo en las provincias. Afirman que “ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa”.

Así hicieron referencia a los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.