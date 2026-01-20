Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras

El ministro del Interior, Diego Santilli, se llevó ayer de Salta el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz para la reforma laboral, que el oficialismo quiere sancionar en febrero, y mañana se reunirá con el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa. Fuentes oficiales indicaron que el encuentro con Sáenz fue “muy positivo” y señalaron que el jefe salteño “se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral”.

“De hecho, lo había dejado en claro con una declaración pública en sus redes sociales, donde anticipó su apoyo”, recordaron.

Sin embargo, el mandatario salteño le reclamó mayor previsibilidad en el financiamiento de obras federales comprometidas por el Gobierno nacional. “La Provincia se hizo cargo de obras nacionales que se están haciendo y, si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla”, afirmó al referirse a trabajos en rutas estratégicas, viviendas, escuelas y obras de saneamiento.

Santilli, mientras, insistió en que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Desde principios de enero, Santilli mantiene una agenda marcada por visitas a las provincias: mañana tiene previsto visitar a Figueroa en Neuquén, y el jueves hará lo propio en Entre Ríos junto al mandatario Rogelio Frigerio.

El Gobierno estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma. Uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los mandatarios provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago de Ganancias, tributo coparticipable.