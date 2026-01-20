Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Con hantavirus en alza

Barrios en guardia por la invasión de ratas

Barrios en guardia por la invasión de ratas

tolosa está “invadida”

20 de Enero de 2026 | 02:09
Edición impresa

Una montaña de reclamos se acumuló en las últimas semanas por la presencia de ratas en la Ciudad, en el medio de alertas por el incremento de casos de hantavirus.

En veredas y plazas del centro, el casco urbano y la periferia, se las observó con preocupación por parte los vecinos de diversos barrios donde advierten por la falta de recolección de residuos y alertan sobre un problema que ya impacta en la salud pública.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en Plaza Italia, en 7 y 44. Allí, en pleno mediodía, un roedor fue visto caminando sin sobresaltos por el corredor central. El animal incluso se dejó registrar por cámaras y celulares. “La filmé justo, pero no se asustó ni nada parecido. Andaba como por su casa”, relató Marina, una de las vecinas que habló con este diario.

Sin embargo, la situación se vuelve más cruda en Tolosa. En 527 y 121, los vecinos aseguran que la presencia de ratas es cotidiana y está directamente vinculada a la acumulación de basura. “Lo que nosotros pedimos es que vengan todos los días a levantar los residuos. A veces pasan tres o cuatro días y no aparece nadie”, señaló Ivana Tellio, frentista afectada de la zona.

Según relató, cuando el camión recolector pasa, lo hace de manera irregular y sin los elementos necesarios. “Juntan la basura con la mano, no tienen ni una pala. En los feriados se junta todo y se agrava aún más”, añadió Diego Álvarez, otro de los vecinos perjudicados. A eso se suma el agua estancada en zanjas y el fuerte olor, especialmente durante el verano.

Con reclamos realizados al 147 y la delegación comunal, los vecinos aseguran que “no solo vienen aimales a revolver, también personas. Es un problema de sanidad”. “La rata es lo peor. Incluso nos ha tocado matar alguna con escobazos”, reconocieron.

Los casos se suman a otros episodios como los de Plaza Moreno y Romero. Los especialistas recomiendan ante algunos síntomas siempre recomiendan recurrir al médico para un diagnóstico temprano que permita revertir el cuadro de salud.

 

