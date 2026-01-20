Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus

Según el último Boletín Epidemiológica Nacional que comprende el período de 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, entre los últimos cinco años “las notificaciones de tuberculosis mostraron un aumento constante”, se indicó. Mientras que en el 2020 se evidenciaron apenas un poco más que 9.000 casos; en el 2025 trepó a 16.445 notificaciones.

Asimismo, en cuanto a nivel país, el documento registró un aumento del 3,9 por ciento en el 2025, en comparación al año previo. Además, se puntualizó el impacto de la pandemia de Covid-19 como un eje estructural a analizar.

Pero, ¿qué sucede en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad?

Tuberculosis en el marco local

El último Boletín Epidemiológico de la provincia de Buenos Aires advirtió, en el marco de “Eventos de Notificación Obligatorio”, que en 2025, se registraron 5.915 casos de tuberculosis. No obstante, está expresada como “una enfermedad endémica bajo programa de control”.

Asimismo, según ambos boletines, la provincia de Buenos Aires exhibe la mayor concentración de casos, cuya tendencia está en aumento.

Silvia González Ayala, infectóloga local, alertó -en diálogo con EL DIA-: “El año pasado, la tuberculosis aumentó exponencialmente, provocando alerta y preocupación a las autoridades”. Según la médica, está relacionado con la crisis económica y social: “Con la hambruna, la falta de alimentación con proteínas, el hacinamiento, las personas en situación de calle”, detalló.

Para encontrar un por qué al aumento de casos, la infectóloga también exhibió diferentes problemas a la hora de la detección: “Muchas veces sucede que no se hace un diagnóstico temprano. Primero se diagnostica una neumonía pero el tratamiento no funciona. Se insiste con ello una vez más y luego, recién, se realiza la derivación a tuberculosis”, explicó y sumó: “a veces pasa mucho tiempo, entre 10 días hasta 4 ó 5 semanas. Eso es vida y calidad”.

La médica local insistió en la importancia del tratamiento: “Cuando se detecta un caso de tuberculosis, se debe realizar el control de foco. Entonces, tanto convivientes como otros contactos, tienen que cumplir el tratamiento”. Sin embargo, no es lo que siempre sucede: “Lo que suele ocurrir es que la persona con tuberculosis, por dificultades al acceso de la salud muchas veces hace solo dos meses de tratamiento. Después recae y no está curado”.

Un daño colateral es lo que sufre el personal de salud de las diferentes instituciones sanitarias de la Ciudad: “Pasa mucho que enfermeras o médicos se contagian. Lo cierto es que es una enfermedad que no respeta estratos sociales”, concluyó González Ayala.

Hantavirus en la plata

Hace una semana, una niña de 10 años oriunda de General Belgrano falleció en el Hospital de Niños a raíz de padecer el hantavirus. Con ella, se registraron cuatro víctimas fatales en tan solo dos semanas en el territorio bonaerense. En pocas palabras, rige un alerta máxima ante la enfermedad, su trasmisión y consecuencias mortales.

Según advierte el último Boletín Epidemiológico bonaerense, desde inicios del 2025 a la actualidad se notificaron 411 casos sospechosos de hantavirus: 32 fueron confirmados, hay 2 probables y 27 permanecen en estudio. De ese núcleo, 10 se detectaron en La Plata y 1 en Berisso.

En síntesis, en el territorio bonaerense se registró el doble de casos que a esta altura de la temporada 2024 -2025, con una concentración en la capital provincial.

Al respecto, Silvia González Ayala advirtió que hay una alto nivel de alerta y que “en verano hay más casos porque la gente se expone más al pasto, por actividades recreativas o por trabajo” y que los casos suelen ocurrir principalmenet sobre “el cinturón hortícola y en campos de la Ciudad, donde se dan las condiciones que aumentan el riesgo a la exposición”, señaló.

Números: en 2019, la mortalidad asociada a la enfermedad no superó el 17 por ciento mientras que, en 2025, la cifra se elevó a un 33,6 por ciento con un saldo de 28 decesos.

A los reiterados reclamos de acumulación de basura y presencia de roedores en diferentes puntos de la Ciudad, en la Alcaidía Departamental de Melchor Romero denunciaron una invasión de ratas dentro de las instalaciones.

“Estamos bajo un claro riesgo sanitario, la presencia de roedores es permanente”, señaló un empleado del lugar, en medio de una ola de reclamos por medidas de saneamiento urgentes para garantizar la higiene y segueridad laboral.

Según expresaron, la situación se viene agravando hace tiempo ante la no realización de las tareas de desratización o de mantenimiento adecuadaas.