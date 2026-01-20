Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Suba del 7,1% y bono de 200 mil pesos para los municipales de Berisso
“Bomba sanitaria”: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos
Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario
A estar atentos a la reducción del paso por obras en la Autopista
Retoman negociación salarial los choferes de micros ante posible paro
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En Provincia se detectaron unos 6.000 contagios de tuberculosis en el 2025. Por hantavirus, alertan por los cuadros y la letalidad
Según el último Boletín Epidemiológica Nacional que comprende el período de 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, entre los últimos cinco años “las notificaciones de tuberculosis mostraron un aumento constante”, se indicó. Mientras que en el 2020 se evidenciaron apenas un poco más que 9.000 casos; en el 2025 trepó a 16.445 notificaciones.
Asimismo, en cuanto a nivel país, el documento registró un aumento del 3,9 por ciento en el 2025, en comparación al año previo. Además, se puntualizó el impacto de la pandemia de Covid-19 como un eje estructural a analizar.
Pero, ¿qué sucede en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad?
El último Boletín Epidemiológico de la provincia de Buenos Aires advirtió, en el marco de “Eventos de Notificación Obligatorio”, que en 2025, se registraron 5.915 casos de tuberculosis. No obstante, está expresada como “una enfermedad endémica bajo programa de control”.
Asimismo, según ambos boletines, la provincia de Buenos Aires exhibe la mayor concentración de casos, cuya tendencia está en aumento.
Silvia González Ayala, infectóloga local, alertó -en diálogo con EL DIA-: “El año pasado, la tuberculosis aumentó exponencialmente, provocando alerta y preocupación a las autoridades”. Según la médica, está relacionado con la crisis económica y social: “Con la hambruna, la falta de alimentación con proteínas, el hacinamiento, las personas en situación de calle”, detalló.
LE PUEDE INTERESAR
“Bomba sanitaria”: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
Para encontrar un por qué al aumento de casos, la infectóloga también exhibió diferentes problemas a la hora de la detección: “Muchas veces sucede que no se hace un diagnóstico temprano. Primero se diagnostica una neumonía pero el tratamiento no funciona. Se insiste con ello una vez más y luego, recién, se realiza la derivación a tuberculosis”, explicó y sumó: “a veces pasa mucho tiempo, entre 10 días hasta 4 ó 5 semanas. Eso es vida y calidad”.
La médica local insistió en la importancia del tratamiento: “Cuando se detecta un caso de tuberculosis, se debe realizar el control de foco. Entonces, tanto convivientes como otros contactos, tienen que cumplir el tratamiento”. Sin embargo, no es lo que siempre sucede: “Lo que suele ocurrir es que la persona con tuberculosis, por dificultades al acceso de la salud muchas veces hace solo dos meses de tratamiento. Después recae y no está curado”.
Un daño colateral es lo que sufre el personal de salud de las diferentes instituciones sanitarias de la Ciudad: “Pasa mucho que enfermeras o médicos se contagian. Lo cierto es que es una enfermedad que no respeta estratos sociales”, concluyó González Ayala.
Hace una semana, una niña de 10 años oriunda de General Belgrano falleció en el Hospital de Niños a raíz de padecer el hantavirus. Con ella, se registraron cuatro víctimas fatales en tan solo dos semanas en el territorio bonaerense. En pocas palabras, rige un alerta máxima ante la enfermedad, su trasmisión y consecuencias mortales.
Según advierte el último Boletín Epidemiológico bonaerense, desde inicios del 2025 a la actualidad se notificaron 411 casos sospechosos de hantavirus: 32 fueron confirmados, hay 2 probables y 27 permanecen en estudio. De ese núcleo, 10 se detectaron en La Plata y 1 en Berisso.
En síntesis, en el territorio bonaerense se registró el doble de casos que a esta altura de la temporada 2024 -2025, con una concentración en la capital provincial.
Al respecto, Silvia González Ayala advirtió que hay una alto nivel de alerta y que “en verano hay más casos porque la gente se expone más al pasto, por actividades recreativas o por trabajo” y que los casos suelen ocurrir principalmenet sobre “el cinturón hortícola y en campos de la Ciudad, donde se dan las condiciones que aumentan el riesgo a la exposición”, señaló.
Números: en 2019, la mortalidad asociada a la enfermedad no superó el 17 por ciento mientras que, en 2025, la cifra se elevó a un 33,6 por ciento con un saldo de 28 decesos.
A los reiterados reclamos de acumulación de basura y presencia de roedores en diferentes puntos de la Ciudad, en la Alcaidía Departamental de Melchor Romero denunciaron una invasión de ratas dentro de las instalaciones.
“Estamos bajo un claro riesgo sanitario, la presencia de roedores es permanente”, señaló un empleado del lugar, en medio de una ola de reclamos por medidas de saneamiento urgentes para garantizar la higiene y segueridad laboral.
Según expresaron, la situación se viene agravando hace tiempo ante la no realización de las tareas de desratización o de mantenimiento adecuadaas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí